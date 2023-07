Le 10 auto usate più vendute da Carvana: Elon Musk domina anche il mercato d'occasione?

Le auto elettriche sono arrivate relativamente da poco sul mercato e l’offerta dell’usato non è ancora sufficientemente corposa, almeno in Italia. Negli USA le cose sono un po’ diverse e Carvana ha pubblicato la lista dei 10 EV usati più venduti nella prima metà del 2023.

Carvana ha venduto la sua prima auto elettrica nel 2013 e da allora la domanda è ovviamente cresciuta di anno in anno, facendo segnare un +786% negli ultimi 5 anni. Ma quali sono le auto elettriche usate più cercate (e infine acquistate) dal pubblico americano? Carvana vende ormai più di 46 modelli elettrici sulla sua piattaforma e la Top 10 del 2023 è così composta...

Partendo dal decimo posto abbiamo la Chevrolet Spark, che in Europa non viene venduta. Al nono posto c’è la Ford Mustang Mach-E, con cui noi abbiamo viaggiato per 4.500 km in lungo e in largo per l’Italia (la Ford Mustang Mach-E GT dopo 4.500 km). Ottavo posto per la Chevrolet Bolt EV, superata da Volkswagen e-Golf, Tesla Model S e Tesla Model Y - eh si il crossover di Elon Musk è solo quinto, ma è anche un modello molto recente.

Quarto posto per la Chevrolet Bolt, mentre il podio è formato da BMW i3 (probabilmente perché è un modello datato e dunque finisce maggiormente sul mercato dell’usato), Nissan LEAF (per lo stesso motivo della i3) e Tesla Model 3. La berlina di Elon Musk è l’auto usata più venduta in assoluto da Carvana, del resto parliamo di una delle elettriche più diffuse al mondo... In basso la Top 10 ordinata: