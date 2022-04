Le 10 auto più rubate d'Italia e le regioni più a rischio: i dati del 2021

Anche se l'industria cerca sempre nuove soluzioni tecnologiche per ostacolare i furti d'auto, i ladri sono purtroppo costantemente in azione - e lo ribadiscono una volta di più i dati del 2021. Dati che vedono alcune conferme ma anche delle sorprese.

La classifica delle 10 auto più rubate d'Italia nel 2021 vede salda al primo posto la Fiat Panda, la più cercata dai malviventi. L'intero podio è Fiat, abbiamo infatti 500 e Punto al secondo e terzo posto. La Lancia Ypsilon si è piazzata al quarto posto, mentre al quinto troviamo un grande classico tedesco: la Volkswagen Golf.

Sesto posto per la Smart ForTwo, mentre la Renault Clio e la Ford Fiesta sono al settimo e ottavo posto, appena prima della Opel Corsa. A sorpresa invece, al decimo post, la Fiat Uno, ormai fuori produzione dal 1995 ma ancora ricercatissima, con i ladri interessati soprattutto ai modelli degli anni '80 ancora in circolazione - e solo nel 2021 ne sono stati rubate più di 500.

Sul fronte dei SUV il Nissan Qashqai è il più rubato d'Italia, seguito da Range Rover e Hyundai Tucson. Le regioni più a rischio sono Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia, dove si registra di fatto l'83% dei furti dell'intero stivale. La Flop 5 delle città con più denunce per furti d'auto invece vede Barletta-Andria-Trani al primo posto, un terzetto seguito da Catania, Foggia, Bari e Napoli. In totale nel 2021 sono state rubate 75.471 auto, 9 ogni ora, e solo il 37,59% è stato ritrovato e consegnato ai proprietari. A proposito di ladri e malviventi, è boom di furti di catalizzatori per auto.