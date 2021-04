Le 10 auto più rubate d'Italia nel 2020: Fiat Panda la più cercata dai ladri

Il 2020 è stato un anno molto particolare, siamo stati molto più a casa a causa del Coronavirus e ci siamo spostati meno, tuttavia i ladri non hanno smesso di rubare auto. Ecco infatti la classifica aggiornata delle 10 auto più rubate del 2020.

In cima alla lista troviamo la Fiat Panda, la più venduta in assoluto, la più richiesta dagli italiani per via del suo rapporto qualità/prezzo e di conseguenza anche la più ricercata dai ladri. Al secondo posto si è classificata la Fiat 500X, mentre la terza vettura più rubata d’Italia nel 2020 è stata la Toyota RAV4, sul podio abbiamo dunque una city car e ben due SUV - e nel resto della Top 10 ne avremo altri…

Quarto posto per la piccola Fiat 500, mentre al quinto posto si è classificata la Nissan Qashqai. La seconda parte della classifica vede la Fiat 500L (con il marchio torinese il più rubato in assoluto, con quattro vetture in Top 10), la Jeep Renegade, la Toyota C-HR, la Lancia Ypsilon e infine la Citroen C3.

Non c’è davvero pace dunque per il Gruppo Stellantis, nato dalla fusione di PSA e FCA: i marchi del gruppo sono presenti in ben 7 posizioni su 10. I SUV in particolare hanno invece rappresentato il 41% dei furti totali. Certo qualche effetto da pandemia si è notato anche sui furti: nel 2020 -56% a marzo rispetto al 2019, ad aprile -87% e a maggio -39%.

Le regioni più colpite dai furti sono state invece la Campania, al 38%, il Lazio con il 25%, la Puglia con il 16%, la Lombardia con il 9% e la Sicilia con il 3%.