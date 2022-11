Le 10 auto più piccole al mondo: una l'ha comprata anche George Clooney

Dopo aver riportato le cinque auto del cinema più costose di sempre, andiamo ad analizzare un altro segmento sicuramente interessante: le vetture più piccole al mondo.

A stilare la top ten ci ha pensato il Business Insider, e non possiamo non restare stupiti nel vedere alcune macchina.

Al primo posto troviamo l'ElBil Norge Buddy Cab, un'auto elettrica norvegese che rappresenta la sesta generazione della linea "Kewet" sviluppata per la prima volta nel 1991. In seconda posizione, per dimensioni, c'è la Lumeneo Smera, una macchina elettrica sviluppata in Francia e messa in vendit ad un prezzo di circa 33mila Dollari. Sul gradino più basso del podio invece c'è "The Tango" di Commuter Cars, un marchio creato da Rick Woodbury e figlio nel 1998: caratterizzata da due motori elettrici (uno per ogni ruota posteriore) che le permettono di passare da 0 a 60 Mph in meno di quattro secondi, vanta tra i suoi clienti George Clooney - che è stato il primo cliente - ed il co-fondatore di Google Sergey Brin che è anche investitore e ne ha acquistato ben tre.

Quarta posizione per la G-Wiz di Reva, una citycar costruita a Bangalore, in India. Seguire a ruota la Kandi Coco, che è disponibile solo per coloro che risiedono in Oklahoma a meno di 900 Dollari, grazie ad una serie di incentivi.

Al quinto posto invece troviamo la Smart ForTwo, un must per questo segmento, che precede la Daihatsu Copen (una due posti giapponese) e la "Think City", un'altra macchina a marchio norvegese.

Chiudono la classifica la Bolloré Blue Car, la cui ricarica completa richiede sei ore, e la Ford Ka che è in ultima posizione in questa particolare classifica.