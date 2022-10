Le 10 auto con cui si infrangono maggiormente i limiti di velocità: nessuna è italiana

Vi sarà capitato di sentire “dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei”, ma anche il tipo di vettura in possesso dice molto sulla persona e sul suo comportamento alla guida, e grazie ad una ricerca effettuata da Insurify, una piattaforma online per il confronto delle assicurazioni, ecco quali sono i modelli con cui si infrangono di più i limiti.

In particolare, Insurify ha tenuto conto delle infrazioni per eccesso di velocità, le più comuni negli Stati Uniti, registrate durante il 2021, riferendosi al suo database di oltre 4 milioni di utenti che tiene conto del modello di auto e delle relative infrazioni totalizzate. In totale ci sono 393 modelli di auto differenti, e da questo numero è emerso che una media del 9,59% dei conducenti ha registrato una violazione di velocità, ma i dieci modelli in cima alla classifica hanno tassi del 16,14%, ovvero dal 35 al 50% in più rispetto alla media nazionale.

Quali sono dunque le auto con cui si infrangono più facilmente i limiti? Al decimo posto c’è la Hyundai Veloster (+35% della media), al nono la Subaru Impreza (+36%), all’ottavo la VW Golf GTI (+36%), al settimo la GMC C1500 "Sierra" (+38%), mentre al sesto posto la Scion FR-S (+41%) a pari merito ma anticipata dalla gemella Subaru BRZ (in Australia il conducente a bordo di una Subaru BRZ ha infranto i limiti per 11 minuti consecutivi).

Medaglia di legno per la Mazda 3 (+42%) che lascia il gradino più basso del podio alla KIA Stinger (+43%). Il secondo posto è occupato dalla Hyundai Genesis Coupe (+46%), mentre in prima posizione si piazza la Subaru WRX con il 49% di violazioni in più rispetto alla media nazionale.

Alla luce di questi dati, Insurify fa notare che i conducenti infrangono più facilmente i limiti quando si trovano alla guida di modelli più sportivi, e nello specifico modelli largamente diffusi grazie anche ad un prezzo d’acquisto non particolarmente alto rispetto a delle vere e proprie supercar (a proposito, vi ricordate della Bugatti beccata a 703 km/h dall’autovelox?).