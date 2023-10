Le 10 auto ibride più vendute a settembre 2023: è scontro Fiat vs Toyota

Nella serata di ieri 2 ottobre 2023, grazie ai dati aggiornati UNRAE, abbiamo scoperto quali sono state le 10 auto più vendute a settembre 2023 in Italia. Dopo anche le 10 elettriche più vendute del mese vogliamo oggi focalizzarci sulle ibride.

Purtroppo UNRAE non fa distinzione fra Mild e Full Hybrid, ecco però qual è la Top 10 delle ibride elettriche (HEV) di settembre 2023 nel nostro Paese. Al decimo posto troviamo la Hyundai Tucson con 989 unità, al nono posto la Suzuki IGNIS con 1.090 vetture immatricolate, mentre l’ottavo posto è tutto della Kia Sportage con 1.429 auto. Settimo posto per la classica Toyota Yaris. Full Hybrid che vale 1.550 unità vendute a settembre 2023. Sesto posto per la Nissan Qashqai a 1.800 unità, mentre la Ford Puma è la quinta HEV più venduta con 2.942 unità.

Ora le cifre iniziano a farsi davvero interessanti, la Lancia Ypsilon Mild Hybrid infatti ha venduto nel mese 3.361 unità, poco sopra la Toyota Yaris Cross Full Hybrid ne ha piazzate 3.581, inaugurando così il podio di settembre. Podio che continua con la Fiat 500 e la Fiat Panda, entrambe Mild Hybrid e in grado di piazzare - rispettivamente - 3.610 e 8.542 unità.

Diamo velocemente un’occhiata anche alle PHEV, ovvero le Plug-in Hybrid, quelle auto capaci di connettersi alla rete di ricarica e avere un’autonomia 100% elettrica. Al primo posto troviamo la CUPRA Formentor inseguita da Ford Kuga e Jeep Compass. In basso trovate la Top 10 completa. Per saperne di più sulle varie tecnologie ibride vi consigliamo di leggere il nostro articolo: Plug-in, Full o Mild Hybrid, quale auto ibrida comprare?