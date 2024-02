10 auto ibride a meno di 25mila euro: dalla Jeep Avenger alla Yaris passando per la 208

L'Italia può essere definita la patria dell'ibrido. Secondo i dati ACEA, nel 2023 le auto mix fra elettrico e benzina hanno conquistato ben il 36 per cento del mercato nel nostro Paese, quota che supera il 40 per cento se si prendono in considerazione anche le plug-in.

Nessun'altra alimentazione ha saputo tenere il passo, neanche le benzina, che si sono fermate a quota 28,6 per cento. Di conseguenza abbiamo pensato di selezionare per voi alcune delle più interessanti auto ibride il cui listino prezzo è al di sotto dei 25mila euro.

Partiamo dalla più cara, ovvero, dalla Jeep Avenger, venduta in versione ibrida dallo scorso novembre, e che potrete acquistare attualmente in promo a 24.800 euro. Scendiamo di qualche centinaia di euro e spostiamoci in casa Renault, con la Clio E-Tech Full Hybrid, in vendita a 24.250 euro, altra auto decisamente interessante e che non ha bisogno di presentazioni.

Serviranno invece 23.150 euro per la Toyota Yaris Cross nella versione 1.5 Hybrid 115 Active FWD e-CVT. Si tratta in questo caso di una promozione molto interessante di Toyota che di fatto anticipa gli incentivi, scontando il suo B-SUV di 5.500 euro.

Torniamo in casa Renault per un'altra ibrida con un'ottima quota di mercato in Italia, leggasi la Captur, per cui a breve giungerà il restyling, e che potete acquistare, anche in questo caso grazie ad una promozione, a 21.550 euro nella versione equilibre E-Tech full hybrid 145.

Servono poco più di 20.500 euro invece per portarsi a casa la Peugeot 208 hybrid, ma occhio anche alla promozione sulla Toyota Yaris Hybrid, versione 15H ECVT 5P ACTIVE MY24, in vendita a 19.050 euro anziché 24.550, sempre con 5.500 euro di sconto.

Fra le ibride acquistabili a meno di 25mila euro anche la Suzuki Swift 1.2, in vendita a 17.500 euro, e chiudiamo con un trio di italiane per cui è in corso una interessante promozione: la prima è la Lancia Ypsilon, in vendita nella versione Platino a 14.300 euro; la seconda è la Fiat 500, acquistabile a 14.200, e infine la Panda a 11.500 euro. Per tutte e tre il motore di riferimento è il 1.0 FireFly da 70 cavalli, e la promo è attivabile solo per chi acquista con finanziamento.