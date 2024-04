Le 10 auto GPL più vendute in Italia a marzo 2024: Dacia e Renault senza rivali

Come ogni inizio mese è tempo di tirare le somme e di scoprire quali siano state le 10 auto GPL più vendute in Italia a marzo del 2024. Ancora una volta si registra una grande performance di Dacia e Renault, regine incontrastate di questo mercato.

Così come avvenuto per le 10 auto GPL più vendute a febbraio 2024, anche per il mese da poco passato l'auto più venduta in assoluto è stata la Dacia Sandero. Ne hanno immatricolate 4.071, per un totale gennaio-marzo 2024 pari a 13.587. Un dato decisamente significativo visto che la Dacia Sandero, che si è di recente aggiornata al modello 2024, era stata acquistata “solo” 8.943 volte un anno fa di questi tempi.

Seconda posizione per un'altra Dacia, precisamente la Duster GPL, a quota 2.039 vetture vendute per un totale nei primi tre mesi di quest'anno di 5.882 immatricolazioni, leggermente meno rispetto a quanto avvenuto un anno fa di questi tempi (5.956). Gradino più basso del podio per la Renault Captur, il cui nuovo modello uscirà domani, con 1.689 auto commercializzate per un totale di 4.997.

Quarto posto e medaglia di legno per un'altra Renault, leggasi la Clio (1.104 italiani conquistati), davanti alla Lancia Ypsilon, la prima delle due nostrane presenti in top 10. Per la piccola torinese sono state 636 le vendite, per un totale dal primo gennaio 2024 pari a 1.628, davanti ad un'altra Dacia, la Jogger, a quota 449 auto vendute (totale da inizio anno 1.556).

A seguire troviamo la Fiat Panda a quota 398 (1.508 in totale) quindi la prima GPL in classifica non europea, leggasi la Kia Sportage con 330 immatricolazioni. Nona posizione per la DR 5.0 a quota 311 davanti alla Evo Evo 5 a 213.

A completare la top 10 invece delle più vendute da gennaio troviamo all'ottavo posto assoluto la DR 5.0, quindi la DR 6.0 e infine la Kia Sportage, rispettivamente a quota 1.357, 1.094 e 830. Nel mese di marzo 2024 sono state vendute in totale 12.519 auto a GPL, in lieve calo rispetto ad un anno fa quando erano state 12.927. In totale però il mercato GPL conta 42.290 vetture rispetto alle 39.625 del 2023.

