Le 10 auto GPL più vendute in Italia a gennaio 2024: Dacia domina, bene Renault e DR

Sono state pubblicate nella serate di ieri le classifiche delle auto più vendute in Italia a gennaio 2024, comprese quelle alimentate a GPL. Come si evince dal sito ufficiale UNRAE, il nuovo anno si apre così come si era chiuso quello precedente, con Dacia a dominare le auto alimentate con gas di petrolio liquefatto.

La vettura GPL più venduta è stata infatti la Dacia Sandero con ben 5.132 immatricolazioni, un exploit molto interessante se rapportato a quello di gennaio 2023, leggasi 2.988 vetture vendute. Secondo posizione per la Dacia Duster, presentata a novembre col nuovo modello, e ferma a quota 2.003 immatricolazioni (a gennaio 2023 erano state 2.368), mentre sul gradino del podio troviamo la Renault Captur a quota 1.566.

Medaglia di legno per un'altra francese, leggasi la Clio, che si ferma a 1.035 immatricolazioni contro le 1.363 del 2023, mentre in quinta posizione la prima delle tre DR presenti nella top 10, leggasi la 5.0, a quota 831 contro le 353 del gennaio di un anno fa.

Bene anche la Dacia Jogger a quota 642 (un anno fa però erano state 994), davanti alla Fiat Panda a 537 (231 a gennaio 2023) e alla DR 4.0 a quota 521. Infine, a completare la classifica delle 10 auto a GPL più vendute a gennaio 2024, la Lancia Ypsilon a quota 513, in crescita di 81 immatricolazioni, e la DR 6.0, che registra un aumento su base annua di 82 auto.

Se prendiamo come riferimento la classifica delle 10 auto GPL più vendute del 2023 la graduatoria rimane sostanzialmente molto simile, visto che in vetta troviamo la Sandero e la Duster seguite da Captur e Clio. Quinta e sesta piazza per le DR 4.0 e 5.0, con la Fiat Panda settima, davanti alla Dacia Jogger ottava, quindi la Lancia Ypsilon nona, e infine la DR 6.0. I numeri dello scorso mese confermano come il GPL sia ancora una delle alimentazioni preferite dagli italiani.