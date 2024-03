Le 10 auto GPL più vendute in Italia a febbraio 2024: Dacia regina, bene Renault e Dr

Con la chiusura del mese di febbraio 2024 è tempo di tirare le somme per capire quali siano state le auto più commercializzate nel nostro Paese. In questo focus vogliamo concentrarci sulla Top 10 delle auto a GPL più vendute in Italia, così come da dati ufficiali UNRAE.

L'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, segnala una quota di mercato per il GPL pari al 9,5 per cento, con un lieve calo di -0,6 punti percentuali. Si tratta della quarta alimentazione in assoluto dietro a ibride, benzina e diesel, e con una media nei primi due mesi dell'anno del 10,2 per cento, di conseguenza parliamo di una motorizzazione che agli italiani piace parecchio.



Ma quali sono state le 10 auto più vendute alimentate a Gas di petrolio liquefatto? Partiamo dalla decima posizione occupata dalla Kia Stonic con 334 immatricolazioni (erano state 319 a febbraio 2023). La piccola Hyundai i10 occupa invece la nona piazza a quota 364 auto vendute, dietro alla prima delle tre Dacia in classifica, leggasi la Jogger, capace di convincere 464 italiani.



Saliamo di posizione e arriviamo alla settima piazza con la Lancia Ypsilon 2, che dopo 13 anni uscirà a breve di produzione, a quota 479 immatricolazioni contro le 278 di un anno fa. Subito dopo troviamo la Dr 6.0 a quota 545, dietro alla seconda ed ultima italiana presente in graduatoria, leggasi la Fiat Panda, di recente rinnovatasi con la nuova Pandina 2024, a quota 573.



La Renault Clio Gpl ha invece convinto 1.195 nostri connazionali, piazzandosi a ridosso delle prime tre posizioni delimitate dalla Renault Captur a quota 1.744, dietro alla Dacia Duster, medaglia d'argento a quota 1.840 e alla Dacia Sandero, la regina indiscussa delle Gpl in Italia a quota 4.387 immatricolazioni. Prendendo in considerazione anche i dati di gennaio, al primo posto troviamo la Sandero a quota 9.516, davanti alla Duster e alla Captur, rispettivamente a quota 3.843 e 3.308, quindi la Clio a 2.231 e la Fiat Panda a 1.110 a completare la Top 5.