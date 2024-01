Le 10 auto GPL più vendute del 2023: 5 modelli sono del Gruppo Renault

Dopo aver visto quali sono state le 10 auto più vendute in assoluto nel 2023, assieme alle 10 auto elettriche più immatricolate, è il momento di passare in rassegna la Top 10 delle auto a GPL, un’alimentazione sempre più ricercata in Italia.

Rispetto al 2022, le auto a GPL hanno visto i propri numeri crescere sensibilmente nel 2023 (conviene comprare un’auto a GPL nel 2024?): dalle 118.792 unità dello scorso anno siamo arrivati a 143.889, è dunque un’alimentazione che vende più del doppio rispetto al Full Electric (fermo a poco più di 66.000 unità nel 2023). Partendo dalla decima posizione troviamo la DR 6.0 con ben 4.547 vetture, poco sopra abbiamo la Lancia Ypsilon a 4.980, mentre poco sopra - in ottava posizione - troviamo la Dacia Jogger con 5.535 unità.

Se la FIAT Panda domina le ibride elettriche, con il GPL si ferma solo in settima posizione con 6.188 unità (in calo dai 10.089 del 2022). Sesta e quinta posizione appartengono alla DR 5.0 e alla DR 4.0, rispettivamente a 7.293 e 7.758 unità. La Renault Clio è la quarta vettura GPL più venduta del 2023 con 8.910 unità, di poco al di sotto della sorella Renault Captur con ben 15.290 unità. Il B-SUV francese inaugura un podio tutto appartenente al Gruppo Renault, che in Top 10 ha ben 5 modelli: Dacia Duster GPL ha venduto 20.596 unità, mentre la Dacia Sandero è la regina assoluta della categoria con 33.328 vetture.

Altri modelli a GPL hanno venduto 29.464 unità, per un totale di 143.889 come anticipavamo sopra, un dato che equivale al 9,0% del market share generale. Per avere un veloce confronto, il metano ha rappresentato solo lo 0,1% nel 2023, le Plug-in Hybrid il 4,4%, mentre le Full Electric il 4,2%. Significa che il GPL è la quarta alimentazione d’Italia dopo le ibride elettriche (36,2%), le auto a benzina (28,3%) e a diesel (17,8%).