Le 10 auto elettriche più vendute negli USA nel 2022: Tesla è ancora leader?

Gli Stati Uniti sono un Paese enorme, sterminato, che da solo è in grado di spostare aghi di bilance importantissime, di condizionare un intero settore come quello automotive. Per questo motivo è importante capire quali siano state le 10 auto elettriche più vendute nel 2022. Tesla è ancora il leader incontrastato?

Per capire come sia andato l’anno appena trascorso analizziamo la Top 10 degli EV partendo dall’ultimo posto: il Ford F-150 Lightning che abbiamo visto dal vivo a Torino. Forse per il pick-up elettrico di Ford ci aspettavamo una posizione migliore, sappiamo però quanto sia difficile per questi veicoli conquistare lo zoccolo duro dell’America più rurale. Al nono posto troviamo un best seller europeo: la Volkswagen ID.4, che ha piazzato negli USA 20.511 unità.

Ottimo risultato anche per la Kia EV6, vettura sudcoreana che offre tutte le potenzialità della piattaforma E-GMP del gruppo Hyundai Motor Company. Gruppo che torna anche in settima posizione con la premiata Hyundai IONIQ 5. Al sesto posto della classifica troviamo il SUV più costoso di Tesla, ovvero Model X, mentre inaugura la Top 5 la Chevy Bolt, la prima auto medio-compatta della lista - e anche la più economica, con un prezzo di poco al di sopra dei 25.000 dollari.

Chi ha più budget invece sceglie la Tesla Model S, e negli USA non sono pochi gli utenti che possono permettersela: la berlina premium di Elon Musk è al quarto posto, inoltre gli ordini delle nuove Model S e Model X sono stati aperti anche in Italia poche ore fa. Entriamo così nella zona caldissima della Top 10, con la Ford Mustang Mach-E che conquista un eccezionale terzo posto, una vettura che ci è rimasta nel cuore dopo un viaggio di 4.500 km da nord a sud in Italia (e ritorno).

L’ovale blu è così riuscito a spezzare un podio tutto Tesla: al secondo posto infatti abbiamo l’inarrestabile Model 3, frenata soltanto dalla sorellastra Model Y al primo posto. Vi aspettavate una classifica differente?