Le 10 auto elettriche più vendute a ottobre 2023 in Italia: Tesla Model 3 torna a ruggire

Dopo aver visto, come tradizione, quali sono state le auto più vendute in Italia a ottobre 2023 in senso generale, andiamo a scoprire quali sono state le 10 auto elettriche più immatricolate. Piccolo spoiler: la Tesla Model 3 è tornata a ruggire dopo un mese nero.

Al decimo posto della Top 10 del mese troviamo l’Audi Q4 e-tron con 189 vetture, nona invece la Ford Mustang Mach-E con 221 unità. La Dacia Spring non graffia come in Francia ed è soltanto ottava a 231 unità (la Spring batte la Model 3 in Francia a ottobre).

Settimo posto per la Peugeot e-208 con 232 unità, soltanto una in più rispetto alla Spring, sesta invece la nuova BMW iX1 con 233 unità - a sua volta una in più della e-208. La nuova Volkswagen ID.3 presentata di recente fa salire le vendite della tedesca a 242 unità (proviamo la nuova Volkswagen ID.3 di seconda generazione), mentre lo scorso anno erano state 137 nello stesso periodo. Quarta la Fiat 500 con 291 unità, mentre il podio sancisce il dominio Tesla - anche se non esagerato come nei mesi scorsi.

La Tesla Model Y è la terza BEV più venduta del mese con 349 unità, seconda invece - schiacciata come all’interno di un sandwich all’americana - la Smart ForTwo che resiste nonostante il prossimo pensionamento in favore della Smart #1. La piccola elettrica cittadina ha piazzato 513 modelli, torna però al primo posto la Tesla Model 3, che a ottobre ha visto arrivare le prime consegne del restyling 2024 (abbiamo visto la nuova Tesla Model 3 2024).

Ma diamo un’occhiata alla Top 10 dell’anno, da gennaio a ottobre: la Tesla Model Y è ancora l’elettrica più venduta in assoluto, inseguita da Tesla Model 3 e Smart ForTwo. Completano la classifica la Fiat 500, la Renault Mégane, la MG4 di MG, la Peugeot e-208, la Dacia Spring, l’Audi Q4 e-tron e la Renault Twingo.