Le 10 auto elettriche più vendute a novembre 2023: è arrivata la nuova Tesla Model 3 2024

Dopo aver visto quali sono state le 10 auto più vendute nel mese di novembre 2023 è tempo di focalizzarci sulle vetture elettriche più immatricolate. Piccolo spoiler: Tesla torna a regnare in maniera assoluta. Ma procediamo per gradi.

Nel mese appena trascorso sono state vendute in Italia 7.960 auto Full Electric. Siamo ancora a livelli parecchio bassi rispetto alla totalità del mercato, soltanto il 5,6%, nel 2022 però le vendite BEV si erano fermate a 5.162, dunque un piccolo passo in avanti c’è stato. Andiamo così ad analizzare la Top 10 UNRAE delle BEV, con al decimo la BMW iX1 con 167 unità (noi nel frattempo abbiamo visto la sorella BMW iX2 in anteprima). Nono posto per la Smart #1, che debutta in maniera assoluta sul nostro mercato con 177 unità. Ottavo posto per l’Audi Q4 e-tron con 202 unità, mentre al settimo posto c’è l’agguerrita MG4 di MG con 216 unità.

Altro debutto eccellente è quello della Jeep Avenger elettrica con 346 unità, superata in quinta e in quarta posizione dalla Smart ForTwo e dalla Fiat 500, entrambe a 422 unità. Questo mese la Dacia Spring ha avuto un bel salto in avanti, piazzandosi terza con ben 509 unità, primo e secondo posto invece appartengono a Tesla. La Tesla Model Y è a 703 unità, la nuova Tesla Model 3 2024 che abbiamo visto a Milano è invece prima a ben 1.956 unità. Piccola curiosità: esattamente un anno fa, a novembre 2022, la Model 3 aveva venduto solo 99 unità.

Guardando alla classifica generale dell’anno, nei primi 11 mesi del 2023 è la Tesla Model Y la più venduta in assoluta con 8.018 unità; seconda la Tesla Model 3 con 7.026 vetture vendute, terza la Smart ForTwo con 4.230 unità.