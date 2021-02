Le 10 auto elettriche più vendute nel mondo nel 2020: imprendibile Tesla

Il 2020 è stato un ottimo anno per le auto elettriche, che grazie agli incentivi statali in Europa e federali negli USA, con sconti anche in Cina, hanno iniziato a diffondersi in maniera seria e capillare. Ma quali sono stati i 10 modelli più venduti in assoluto in tutto il mondo? Piccolo spoiler: domina Tesla.

Il brand californiano di Elon Musk ha ancora un asso nella manica imprendibile: parliamo ovviamente della Tesla Model 3, che nel 2020 ha piazzato in tutto il pianeta 365.240 unità, con un market share eccellente pari al 12%. La berlina era al primo posto anche nel 2019, nel 2020 non ha fatto che consolidare la sua leadership.

Al secondo posto troviamo invece una vera sorpresa, l’economica Wuling HongGuang Mini EV di cui abbiamo parlato spesso di recente, con 119.255 unità al 4% di market share. Terza la regina europea, la Renault Zoe, con 100.431 unità e il 3% del market share (nel 2019 era all’ottavo posto).

La classifica continua con la new entry Tesla Model Y, con 79.734 unità e il 3% di market share, la Hyundai Kona EV con 65.075 unità (in risalita dal nono posto), la new entry Volkswagen ID.3 con 56.937 unità, la Nissan Leaf in discesa dal terzo posto, l’Audi e-tron, la Baojun E-Series e infine la GW ORA R1/Black Cat in risalita dal ventisettesimo posto. Nell’immagine in basso, pubblicata da EV Sales, trovate le prime 20 posizioni.