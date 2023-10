Le 10 auto elettriche più vendute in Italia a settembre 2023: la Tesla Model 3 è fuori

Dopo aver visto quali sono state le 10 auto più vendute in assoluto nel mese di settembre 2023, in riferimento all’Italia, andiamo a scoprire com’è andato il mercato elettrico e quali sono state le migliori BEV del mese.

Per quanto i brand si sforzino a far uscire modelli a zero emissioni sempre nuovi, il mercato elettrico italiano fatica a decollare. I dati sono in linea con settembre 2022: all’epoca erano state vendute 5.091 BVE, quest’anno siamo a 4.992, è interessante però vedere il market share. Lo scorso anno le elettriche erano a settembre il 4,5% del totale, in questo 2023 solo il 3,6%. Gli italiani hanno dunque acquistato più auto rispetto al settembre 2022, ma hanno scelto altre alimentazioni, non l’elettrico.

Chi ha scelto di acquistare una vettura totalmente green ha acquistato la BMW iX1 in 135 unità, poi la Hyundai KONA e la Mercedes-Benz EQA, entrambe a 149 unità. Settima l’Audi Q4 e-tron con 165 vetture, la stessa cifra della Ford Mustang Mach-E. In Top 5 abbiamo invece la CUPRA Born con 203 vetture, poi la Fiat 500 con 281 unità, mentre la Volkswagen ID.3 e la Smart ForTwo sono rispettivamente terza e seconda con 282 e 412 unità. Al primo posto c’è la Tesla Model Y con 803 vetture vendute, grande assente invece la Tesla Model 3 appena presentata in versione MY24, regina del mese di agosto.

La berlina di Elon Musk figura invece nella Top 10 dei primi 9 mesi dell’anno, seconda accanto alla sorella Model Y che è al primo posto (la Tesla Model Y è stata aggiornata a sorpresa poche ore fa). La classifica continua poi con la Fiat 500, la Smart ForTwo, la Renault Mégane, la MG4 di MG, la Peugeot 208, la Dacia Spring, la Renault Twingo e infine l’Audi Q4.