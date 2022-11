Le 10 auto elettriche più vendute in Italia a ottobre 2022: dov'è finita Tesla?

Quali sono state le 10 auto elettriche più vendute in Italia nel mese di ottobre 2022? Se ve lo state chiedendo, siete entrati nell'articolo giusto: andiamo a scoprire i dati diffusi dall'UNRAE.

Rispetto al mese di ottobre 2021, il mese appena passato ha fatto segnare un +14,6%; non lasciatevi ingannare però perché il 2022, purtroppo, è finora parecchio negativo: in generale si parla di un -13,8% nei mesi di gennaio-ottobre 2022 rispetto a un anno prima. Ma andiamo a vedere subito cos'è successo in ambito elettrico, dove il market share rispetto a ottobre 2021 si è praticamente dimezzato. A ottobre 2022 siamo al 3,1% del totale, mentre nel 2021 eravamo al 6,9%.

La prima notizia è che ottobre non vede Tesla nella Top 10 dei veicoli più venduti. A vincere è stata la Smart ForTwo con 468 veicoli, la Renault Twingo E-Tech insegue con 419 unità (proviamo la Renault Twingo E-Tech Urban Night), mentre la Fiat 500 chiude il podio con 397 vetture.



La Top 10 continua con la Peugeot 208, la MINI Cooper SE (due settimane con la MINI Cooper SE), la Renault Mégane E-Tech (due settimane con la Renault Mégane E-Tech 60). E ancora la Volkswagen ID.3, la Peugeot 2008, l'Audi Q4 e-tron e infine la CUPRA Born. Una classifica davvero "strana" e completamente differente da quella di settembre 2022, che aveva visto la Tesla Model Y trionfare - forse perché la società di Elon Musk aveva da chiudere il trimestre.

Guardando al periodo gennaio-ottobre 2022, la Fiat 500 è l'elettrica più venduta, seguono la Smart ForTwo e la Tesla Model Y. In basso trovate i dati completi.