Le 10 auto elettriche più vendute in Italia a marzo 2023: Tesla e Smart schiacciano la 500

Dopo aver visto le 10 auto più vendute in assoluto in Italia a marzo 2023 è arrivato il momento di focalizzarci soltanto sulle elettriche, alimentazione che - come saprete - ci sta particolarmente a cuore. Quali sono state le BEV più vendute nel nostro Paese lo scorso mese?

Nel Q1 2023, il periodo che va dall'1 gennaio al 31 marzo, Tesla ha raggiunto un nuovo record di vendite in tutto il mondo e anche l'Italia ha dato una mano, in particolare nel mese di marzo (dati ufficiali UNRAE). Tesla Model Y e Tesla Model 3 sono le elettriche più vendute del nostro Paese, un dato che ci si poteva aspettare soprattutto dopo che la berlina di Elon Musk è diventata compatibile con l'Ecobonus in pronta consegna. Insomma Model Y ha piazzato da sola 1.697 unità, mentre la Model 3 ne ha vendute 1.123. Terzo posto alquanto distaccato per la Smart Fortwo con 554 unità.

Al di fuori del podio troviamo la Fiat 500 con 452 vetture e la Dacia Spring con 366 unità. Anche la MG4 di MG sta vendendo molto bene, visto il suo rapporto qualità-prezzo: 284 unità a marzo 2023, mentre lo scorso anno non era neppure in vendita. È l'unica vettura di questa classifica che a marzo 2023 non era ancora uscita. Continuando al settimo posto abbiamo la Renault Mégane E-Tech Electric con 279 unità, all'ottavo posto la Peugeot 208 a 269 unità e la Volkswagen ID.3 a 220 unità (ricordiamo inoltre che Volkswagen ha appena lanciato una nuova generazione di ID.3 che abbiamo già visto dal vivo). Chiudiamo la Top 10 con la piccola Renault Twingo con 215 unità.

Guardando all'intero trimestre appena passato, gennaio-marzo 2023, la Tesla Model Y è l'auto elettrica più venduta in assoluto con quasi 3.000 unità, la Fiat 500 è la seconda, la Tesla Model 3 è terza.