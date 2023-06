Le 10 auto elettriche più vendute in Italia a maggio 2023: Elon Musk piglia tutto

Dopo aver visto le 10 auto più vendute in assoluto in Italia a maggio 2023, con la Sandero a caccia della Panda, è il momento per noi di focalizzarci su una motorizzazione che ci sta particolarmente a cuore: quella elettrica. Ecco le 10 BEV più vendute a maggio 2023 nel nostro Paese secondo i dati ufficiali dell'UNRAE.

Decimo e nono posto della Top 10 sono entrambi occupati da vetture Volkswagen. La ID.5 ha immatricolato negli ultimi 31 giorni 171 veicoli, mentre lo scorso anno erano stati solo 10 nello stesso mese di maggio. C'è stata una crescita anche per la ID.4 che ha venduto 173 unità, mentre Peugeot 208 e 2008 hanno venduto rispettivamente 180 e 233 unità. Al sesto posto della classifica troviamo la MG4 di MG, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo: a maggio 2023 ha venduto 347 vetture.

Nella Top 5 troviamo invece la Opel Corsa con 366 unità (e attenti perché sta arrivando la nuova Opel Corsa 2023 con diversi aggiornamenti), la Smart ForTwo con 390 unità e il podio a maggioranza californiana: abbiamo la Fiat 500 con 516 vetture, la Tesla Model 3 con 661 unità e infine la Tesla Model Y con 727 immatricolazioni.

Guardando al periodo 1 gennaio-31 maggio 2023 scopriamo che la Tesla Model Y è stata l'auto elettrica più venduta in assoluto nei primi cinque mesi dell'anno. Alle sue spalle la Fiat 500, la Tesla Model 3, la Smart ForTwo, la MG4, poi le Renault Mégane e Twingo, la Peugeot 208, la Dacia Spring e infine l'Audi Q4.