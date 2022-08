Le 10 auto elettriche più vendute in Italia a luglio 2022: non ci sono Tesla

L'estate 2022 è stata sicuramente particolare per l'Italia, stretta fra prezzi alle stelle, nuove elezioni politiche imminenti e temperature infernali. Tutto questo ha condizionato anche il mercato delle auto, fermo a luglio 2022 a sole 111.000 unità, in linea con le 112.000 dello scorso anno.

Per avere un raffronto, nel luglio 2019 - nell'era pre-COVID - le immatricolazioni erano state 150.000, un livello che al momento sembra lontanissimo da raggiungere. Ovviamente la fetta più grande del mercato è rappresentata da vetture tradizionali, le classiche ICE: le auto a benzina hanno rappresentato il 29,9% in salita dal 27,3%, il diesel il 20,7% in discesa dal 22,8%. Le ibride standard (Micro, Mild e Full) hanno toccato quota 33,1%, in salita dal 29,3% dell'anno prima, mentre le elettriche hanno sofferto parecchio: 3,3% di market share in caduta libera del 29,5% rispetto alle 5.100 immatricolazioni del luglio 2021. Infine le auto Plug-in Hybrid hanno venduto 5,133 unità al 4,6% del market share.

Nonostante i numeri non proprio esaltanti delle BEV, andiamo a vedere i 10 modelli più venduti a luglio 2022: al decimo posto troviamo la Opel Mokka-e con 94 unità, risalendo la classifica troviamo poi la Ford Mustang Mach-E, la MINI Cooper SE (due settimane con la MINI Cooper SE), la Peugeot e-2008, la CUPRA Born (alla guida della nuova CUPRA Born), la Peugeot e-208 e la nuova Renault Mégane E-Tech (due settimane con la nuova Renault Mégane E-Tech). Il podio è invece formato dalla Renault Twingo E-Tech (proviamo la Renault Twingo E-Tech Urban Night), dalla Smart ForTwo EQ e dalla Fiat 500e, che ha surclassato tutti con 778 unità. Grande assente Tesla, che non ha più nella Top 10 mensile né la Model 3, né la Model Y. Tutto probabilmente cambierà dopo l'arrivo della Tesla Model Y RWD in Italia da 49.990 euro.