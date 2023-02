Le 10 auto elettriche più vendute in Italia a gennaio 2023: crollo Dacia, vince Fiat

Dopo aver visto quali sono state le 10 auto più vendute in assoluto in Italia a gennaio 2023 è arrivato il momento di scoprire le 10 BEV più vendute nel nostro Paese, sempre a gennaio 2023.

I dati UNRAE parlano chiaro: le piccole elettriche dominano, in classifica però ci sono anche crossover e berline di lusso. Partiamo subito con la lista: proprio a proposito di berline luxury, al decimo posto troviamo la nuova Tesla Model S, finalmente arrivata in Italia e capace di piazzare 98 unità a inizio 2023 (le nuove Tesla Model S e Model X AWD arrivano in Italia). Il nono posto è della MG Marvel R che si sta ritagliando la sua bella fetta di appassionati italiani: 100 le unità consegnate. La Dacia Spring scende all’ottavo posto con 128 unità, mentre lo scorso anno era al primo posto con ben 656 vetture immatricolate a gennaio. Settimo posto per la Peugeot 208 sempre con 128 unità, mentre al sesto posto troviamo la Volkswagen ID.3 con 135 unità.

Numeri che faticano a decollare come potete vedere, a gennaio 2023 sono infatti state vendute 3.342 BEV in totale, il 2,6% del market share; a gennaio 2022 ne erano state vendute 3.658 al 3,4% di market share, siamo dunque in discesa… ma torniamo alla classifica. Al quinto posto si è piazzata la Tesla Model Y con 147 unità, un modello che ha davvero le potenzialità per puntare al podio… Al quarto posto abbiamo un po’ a sorpresa l’Audi Q4 e-tron con 186 unità, mentre i primi tre posti sono monopolizzati dalle citycar.

Ottimo terzo posto per la Renault Twingo E-Tech Electric con 212 unità (in effetti la Twingo Electric Urban Night ci era piaciuta parecchio per un utilizzo urbano), secondo posto per la Smart ForTwo con 369 unità, mentre l’elettrica più venduta in assoluto è stata la Fiat 500 con 540 unità, stabile rispetto allo scorso anno: a gennaio 2022 aveva venduto 548 vetture. La grande assente della classifica è sicuramente la Tesla Model 3, che per anni è stata la regina delle BEV, vedremo però cosa succederà dopo il recente calo di prezzo delle Tesla Model 3 e Model Y.