Le 10 auto elettriche più vendute in Italia a febbraio 2022: i dati UNRAE

Come un nostro lettore ci ha fatto notare, l'Italia sembra un Paese fondato sui Bonus. Senza incentivi i mercati si bloccano, un po' come sta succedendo all'auto. A febbraio 2022 si è registrato un sonoro -22,6%, ma quali sono state le auto elettriche più vendute nel mese?

Spesso, a vedere sempre più SUV e berline di lusso alimentati a batteria, dimentichiamo che le auto elettriche nascono sostanzialmente per abbattere consumi ed emissioni in città. Per fortuna ce lo ricordano i dati di vendita: al primo e al secondo posto della Top 10 di febbraio 2022 troviamo la Fiat 500e e la Smart ForTwo EQ, rispettivamente con 509 unità e 297. Sono dunque le piccole che dominano i gusti elettrici e i bisogni degli italiani, ma non solo: al terzo posto infatti troviamo la Tesla Model Y, arrivata a 223 unità (e a partire da marzo ne vedremo molte di più, anche grazie alla messa in funzione della Tesla Giga Berlin, con le prime Model Y europee arrivate anche in Italia).

Continuando la nostra Top 10, abbiamo la Volkswagen ID.3 a 152 unità, la Renault Zoe a 145, l'Audi Q4 e-tron a 112, la nuova BMW i4 che abbiamo guidato attorno a Bracciano a 101, la Hyundai KONA EV a 101 pari merito (qui i nostri 10 motivi per acquistare una KONA elettrica), la Peugeot e-2008 con 97 unità e la Nissan LEAF a chiudere con 96 esemplari.

Sono numeri ancora irrisori rispetto al mercato generale, un market share del 2,8% con una minima crescita rispetto allo scorso anno (2,4%), anche se in termini di numeri siamo al dato peggiore da ottobre 2020, quando più o meno sono finiti gli incentivi: -8%.