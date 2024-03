Le 10 auto elettriche più vendute a febbraio 2024, arriva la Volvo EX30 ma Tesla domina

Dopo aver visto quali sono state le 10 auto più vendute in Italia a febbraio 2024, e aver dato uno sguardo ai 10 modelli GPL più immatricolati nello stesso mese, è tempo per noi di guardare alle BEV più vendute di febbraio 2024, ovvero le auto Full Electric a batteria.

Su questo fronte bisogna purtroppo dire che il mercato è alquanto frenato dalla mancata approvazione da parte del governo dei nuovi incentivi, che dovrebbero garantire al pubblico quote maggiori rispetto alle attuali per l’acquisto di nuove auto elettriche. Tutto sarebbe dovuto partire a marzo, ora invece si sospetta che il nuovo Ecobonus possa essere attivato ad aprile. Una brutta mazzata per il settore a zero emissioni, con i brand che si sono organizzati internamente offrendo sconti e promozioni, ad esempio Renault ha deciso di anticipare le nuove quote finché i nuovi incentivi non saranno attivi. Ma non perdiamoci in chiacchiere e discorsi, andiamo ad analizzare le 10 auto elettriche più vendute a febbraio 2024.

Nonostante il freno “dell’Ecobonus mancato”, rispetto allo scorso anno c’è stato un (piccolo) salto dalle 4.916 unità totali alle 5.054 del 2024. Bisogna però ricordare che febbraio 2024 è stato bisestile, con un giorno in più, inoltre è importante notare come il market share sia in realtà sceso, dal 3,7% del 2023 siamo al 3,4% del 2024. Tradotto, significa che gli italiani preferiscono ancora soluzioni alternative all’elettrico, che dunque stenta a decollare in quanto a diffusione. Grazie alle ultime promozioni la Renault Twingo è comunque riuscita a tornare in Top 10 con 108 vetture. Al di sopra troviamo la Smart ForTwo prossima alla pensione, un modello compatto che mancherà tantissimo al mercato elettrico: per lei 120 unità. La Peugeot 208 ha piazzato 173 vetture, mentre la Jeep Avenger, la BEV più venduta a gennaio 2024, è in settima posizione a 184 auto.

Gran debutto per la Volvo EX30, sesta in classifica con 201 vetture immatricolate. Benissimo anche la BMW iX1 con 211 unità, mentre la Fiat 500e ha totalizzato 245 immatricolazioni. Sul podio la nuova Volkswagen ID.3 con 365 vetture, chi vende davvero auto elettriche in gran quantità in Italia è però Tesla, tornata a macinare come se non ci fosse un domani. La Tesla Model 3 ha venduto 586 vetture, mentre la Tesla Model Y, appena diventata compatibile con gli incentivi, ha venduto 1.252 unità, un modello davvero imprendibile al suo massimo regime.

La Tesla Model Y è anche la più venduta nei primi due mesi dell’anno con 1.558 unità, in salita rispetto alle 1.263 dello scorso anno. Inseguono la Tesla Model 3 e la Jeep Avenger.