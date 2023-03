Le 10 auto elettriche più vendute in Italia a febbraio 2023: Tesla surclassa Fiat

L’UNRAE ha diffuso i dati ufficiali relativi alle immatricolazioni di febbraio 2023, abbiamo infatti già visto quali sono state le 10 auto più vendute del mese, ora però è il momento di vedere quali sono state le 10 auto elettriche più vendute - e c’è anche una sorpresa al vertice.

Le sorprese iniziano in realtà dal basso: al decimo posto troviamo la Polestar 2 con 111 unità (ricordiamo che ora è possibile prenotare la nuova Polestar 2 2024), mentre al nono posto si è piazzata la nuova MG4 con 134 unità. Entrambe le vetture non erano in vendita nello stesso periodo dello scorso anno. All’ottavo posto abbiamo l’Audi Q4 e-tron con 147 unità, mentre al settimo posto si è classificata la Peugeot e-208 con 158 unità.

Il mese di gennaio non è stato semplice per Tesla, che ha persino visto la sua Model 3 uscire dalla Top 10: ora la berlina elettrica rientra al sesto posto con 192 unità, quinta e quarta posizione invece sono di Renault con Twingo (203 immatricolazioni) e Mégane (403 immatricolazioni).

Sul terzo gradino del podio troviamo la Smart fortwo con ben 409 vetture consegnate, mentre la Fiat 500 perde lo scettro e scende al secondo posto con 538 unità. Un po’ a sorpresa è la Tesla Model Y a guadagnare la prima posizione con ben 1.116 unità, davvero imprendibile questo mese di febbraio.

Una prestazione che vale alla Tesla Model Y anche il primo posto nella classifica BEV di gennaio-febbraio 2023. Seconda è la Fiat 500, terza la Smart fortwo.