Le 10 auto elettriche più vendute a febbraio 2021: calo Zoe, Tesla Model 3 torna regina

Mentre le Plug-in Hybrid fanno registrare quote di mercato sempre più in salita, qui la Top 10 delle più vendute a febbraio 2021, le auto elettriche consolidano sempre più la loro nicchia di appassionati. Andiamo a scoprire i modelli 100% elettrici più venduti a febbraio 2021 in Europa.

Dopo qualche mese in difficoltà, schiacciata dall’agguerrita concorrenza, la Tesla Model 3 ha ripreso a volare: a febbraio 2021 sono state 5.405 le berline californiane vendute, a +55%. Solo seconda la novità delle ultime settimane, la Volkswagen ID.3, con 3.557 unità vendute. Qualche problema invece per la Renault Zoe, che dopo aver dominato il mercato europeo per il 2020 risulta ora “soltanto” terza con 3.547 unità al -45%.

In calo anche la Peugeot e-208 con 3.047 unità al -13%. Il resto della Top 10 vede solo “segni +”: la lista continua infatti con la Kia Niro elettrica a +72% e 2.642 unità immatricolate, la Volkswagen e-up! con 2.541 unità vendute a +68%, la Hyundai Kona Electric con 2.496 unità al +28%, in risalita dunque dopo un difficile 2020.

Fra le migliori 10 anche la nuova Fiat 500 elettrica con 2.153 unità, che ha venduto più della Smart ForTwo ferma a 2.012 unità al +113%. Decimo posto per la Peugeot e-2008 con 1.992 unità.