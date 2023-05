Le 10 auto elettriche più vendute ad aprile 2023: le BEV soffrono

Inutile girarci intorno: aprile 2023 non è stato un bel mese per le auto elettriche a batteria (BEV). Se a marzo 2023 sono state vendute oltre 8.000 unità, nel mese appena passato non si è arrivati a 4.000, nello specifico ci siamo fermati a 3.996. Ma quali sono stati i 10 modelli elettrici più venduti?

Abbiamo già visto come la Fiat Panda sia stata l'auto più venduta in assoluto ad aprile 2023, guardando invece al solo mercato elettrico troviamo l'Audi Q4 in decima posizione a 129 unità, stessa cifra della Peugeot 208. La nuova Renault Mégane E-Tech Electric è arrivata a 143 mentre la Renault Twingo ha fatto segnare 144 unità. La Dacia Spring con nuova brand identity è arrivata a 148, mentre la Tesla Model 3 si è fermata "solo" al quinto posto: per l'elettrica di Elon Musk abbiamo 224 unità.

Ottimo il successo della MG4 di MG, che ad aprile 2023 ha piazzato 228 unità, mentre il podio vede Smart, Fiat e di nuovo Tesla. La ForTwo ha venduto 365 unità, poco sopra la 500 elettrica con 372 unità, mentre la Tesla Model Y è l'elettrica più venduta del mese con 480 immatricolazioni. Il tracollo è stato verticale un po' per tutto il settore, a soffrire di più però son state le Tesla: Model Y aveva venduto oltre 1.600 unità a marzo 2023, la Model 3 più di 1.100, storicamente però a fine trimestre i numeri sono maggiori, mentre ad aprile può capitare che le unità a disposizione delle case siano inferiori. Vedremo cosa succederà a maggio...