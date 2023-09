Le 10 auto elettriche più vendute ad agosto 2023 in Italia: Tesla contro tutti

Dopo aver visto quali sono state le 10 auto più vendute in assoluto ad agosto 2023 in Italia, è arrivato il tradizionale momento di scoprire quali sono state le auto elettriche più vendute di agosto 2023 nel nostro Paese.

Al decimo posto della nostra Top 10 abbiamo una BEV parecchio famosa, ovvero la Hyundai KONA, che di recente si è aggiornata completamente (la nostra prova in anteprima della nuova Hyundai KONA). Il nono posto è tutto della nuova BMW iX1, mentre all’ottavo posto ci fa piacere trovare la Ford Mustang Mach-E con cui abbiamo viaggiato per 4.500 km lo scorso anno. La piccola Dacia Spring si trova al settimo posto di agosto 2023, mentre al sesto posto c’è l’Audi Q4 e-tron.

Guardando alla Top 5, la Smart ForTwo è fuori dal podio con 129 unità, mentre la Fiat 500 è la terza BEV più venduta con 135 unità. Parliamo di un mese particolarmente magro per le BEV, che in totale infatti hanno venduto 4.081 unità, ma è comunque andata meglio rispetto al 2022, quanto le vendite si erano fermate a 2.308. Ma torniamo “a fuoco” e parliamo della Top 3: a sorpresa, la Renault Mégane con cui abbiamo viaggiato per 3.200 km questa estate è terza con 172 unità, al secondo e primo posto però c’è Tesla a fare “il vuoto”: la Model Y ha venduto 931 unità, la Model 3 1.192, numeri che Elon Musk potrà migliorare ulteriormente dopo l’arrivo sul mercato della nuova Tesla Model 3 2024 ora ufficiale, le cui prime consegne avverranno a ottobre 2023.

Tesla domina anche la classifica delle BEV più vendute nei primi 8 mesi del 2023. Da gennaio alla fine di agosto la Tesla Model Y ha venduto in Italia 6.163 unità con il 15% di quota, poi c’è la Tesla Model 3 con 4.500 unità e l’11%. Terza la Fiat 500 con 3.337 unità.