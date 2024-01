Le 10 auto elettriche più vendute del 2023: imprendibile Tesla

Accantonato anche il mese di dicembre, abbiamo finalmente un quadro completo del mercato auto 2023. Abbiamo già visto quali sono state le 10 auto più vendute in assoluto, in questo articolo invece vogliamo focalizzarci sulle auto elettriche più immatricolate nell’anno appena passato.

Partendo come tradizione dalla decima posizione troviamo la Renault Twingo, citycar elettrica riuscita a entrare in Top 10 nonostante le vendite in calo rispetto al 2022: quest’anno ha piazzato 1.697 unità contro le 2.742 di 12 mesi fa. Boom clamoroso invece per la MG4 di MG: 2.033 unità contro le 123 del 2022. La Peugeot e-208 ha venduto 2.045 unità, scavalcata dalla Renault Mégane E-Tech a 2.109 unità. Sesto posto per l’Audi Q4 a 2.147 vetture consegnate, mentre al quinto posto troviamo la Dacia Spring, elettrica romena (ma prodotta in Cina) che nel 2023 ha venduto 2.267 vetture.

Stabile, a livello di cifre, la Smart ForTwo, al quarto posto della Top 10 con 4.639 vetture. Entrando in zona calda, la FIAT 500 è la terza BEV dell’anno con 4.749 unità, soltanto due modelli del mercato però sono riusciti a superare le 5.000 unità: parliamo della Tesla Model 3 con 7.385 e la Tesla Model Y a 8.587 vetture - del resto Tesla ha venduto 1,8 milioni di auto elettriche nel mondo nel 2023.

Guardando al solo mese di dicembre, è ancora la Tesla Model Y la più venduta con 569 vetture, seconda la FIAT 500, terza l’Audi Q4. In basso la Top 10 completa con i dati ufficiali UNRAE. In generale il 2023 ha visto arrivare in Italia 66.679 nuove auto elettriche, in aumento rispetto alle 49.564 del 2022.