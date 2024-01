Le 10 auto elettriche usate più vendute negli USA: Tesla domina

Con il 2023 ormai alle spalle, è ovviamente tempo di bilanci e classifiche. Abbiamo già visto quali sono state le auto elettriche più vendute in Italia in tutto il 2023, ora è il momento di guardare anche al mercato dell’usato elettrico - seppur in riferimento agli USA.

Grazie ai dati aggiornati di iSeeCars, infatti, possiamo sapere quali sono stati i 10 modelli EV usati più richiesti nel corso dell’anno appena terminato. Al decimo posto si è piazzata la Volkswagen ID.4, la prima vettura tedesca della famiglia ID a esser venduta negli USA. Nono posto per la Porsche Taycan, mentre ottava si è classificata l’Audi e-tron. Al settimo posto troviamo la Ford Mustang Mach-E, e fin qui nessuna sorpresa visto che sono le stesse posizioni del 2022. La Tesla Model X è invece sesta, in caduta libera dalla quarta posizione del 2022, stesso discorso per la Tesla Model S, oggi quinta vettura elettrica usata più ricercata in discesa dalla terza posizione.

Ha invece guadagnato una posizione la Nissan LEAF, superata dalla Chevy Bolt EV sul terzo gradino del podio. Arriviamo così alle regine indiscusse dell’usato, che si riconfermano anche nel 2023 al secondo e al primo posto. Parliamo - rispettivamente - della Tesla Model Y e della Tesla Model 3, con la berlina di Elon Musk che da sola rappresenta il 34,9% di tutte le vendite di EV usati negli Stati Uniti (nel 2022 era al 40%).