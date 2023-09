Le 10 auto elettriche usate più vendute: chi passa agli EV arriva da Toyota, BMW e Ford

Il pubblico cerca sempre più auto elettriche, anche sul mercato dell’usato: ad affermarlo è un nuovo report di CarMax, secondo cui l’interesse degli automobilisti verso gli EV sarebbe raddoppiato in un anno, da febbraio 2022 a febbraio 2023.

Il merito di questo vertiginoso aumento si deve anche all’aumento del prezzo dei carburanti negli USA, che a marzo 2022 è arrivato a toccare i 4,20 dollari a gallone. A ottobre 2022 invece c’è stato il picco di ricerche con la parola “elettrico” sul database CarMax, con il 5,6% delle ricerche totali coinvolte. Ma quali sono le auto elettriche usate più richieste?

Se Tesla domina incontrastata il mondo del “nuovo”, è lecito aspettarsi lo stesso anche con l’usato: la Tesla Model 3 è l’auto elettrica usata più richiesta, al secondo posto invece abbiamo la Model Y. Terza si è classificata la Nissan LEAF, veterana del mercato, in commercio da oltre 10 anni.

La Top 10 continua con la Ford Mustang Mach-E, la Chevrolet Bolt EV (ricordiamo che CarMax è una piattaforma americana, motivo per cui in classifica figurano auto non vendute in Europa), la BMW i3, la Tesla Model X, la Tesla Model S, la Jaguar I-Pace e la Hyundai IONIQ Electric.

Per ottenere uno sconto sull’acquisto dell’auto elettrica usata è normale che la gente permuti la precedente vettura ed ecco quali sono i brand più venduti: gli automobilisti americani passano all’elettrico “dando dentro” una Toyota nel 12% dei casi, poi abbiamo BMW e Ford, Honda e Chevrolet, Nissan, Mercedes-Benz, Tesla, Jeep e Lexus.

