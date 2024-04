Ecco le 10 auto elettriche più economiche con gli incentivi 2024: si parte da 4.150 euro

Si avvicinano lentamente gli incentivi auto 2024, abbiamo finalmente una data. Se tutto andrà come previsto l'Ecobonus scatterà il prossimo maggio, di conseguenza è possibile iniziare a fare i primi calcoli in vista di un possibile acquisto.

Abbiamo quindi selezionato le 10 auto elettriche più economiche sul mercato con gli incentivi 2024, scegliendo l'allestimento base, e riportando tre prezzi: quello di listino salvo promozioni, quello con lo sconto massimo di 13.500 euro con ISEE basso, e quello minimo invece da 6.000 euro senza rottamazione.

Partiamo dalla Dacia Spring, che abbiamo visto dal vivo nel modello 2024, in vendita di listino a 17.900 euro nella versione Essential Electric 45, dopo un clamoroso "ribasso" dello stesso con la nuova versione. Grazie allo sconto massimo si arriva quindi alla cifra di soli 4.150 euro, mentre con il minimo a 11.900 euro. Per la Citroen e-C3 da 113 cavalli allestimento You, il prezzo scende a 10.400 euro con lo sconto massimo o a 17.900 euro con quello minimo (di listino sta a 23.900 euro).

Continuiamo con la Renault Twingo Electric Equilibre che invece è in vendita a 24.050 euro, che diventano 18.050 euro con il bonus da 6.000 euro, scendendo a 10.550 con quello da 13.500 euro. Un'altra auto elettrica che diventa low cost è la DR 1.0 EV, che di listino sta a 24.900 euro, che diventano 11.400 euro con lo “sconto” massimo o 18.900 con quello minimo.

Spazio alla Fiat 500 BEV con batteria da 23,65 kWhh, che viene a costare 16.450 euro in caso di ISEE basso e rottamazione o 23.950 con lo sconto standard (di listino sta a 29.950), poco meno della MG4 con batteria da 51 kWh, che invece di listino è in vendita a 30.790 euro (17.290 euro o 24.790 con il bonus). Fra le auto elettriche più economiche anche la Mini Cooper green, in vendita a 32.305 euro, acquistabile a 18.805 euro con lo sconto massimo o 26.305 con quello minimo.

Continuiamo con la Renault ZOE Equilibre R110, venduta a 33.500 euro, che diventano 20.000 o 27.500 euro. Infine spazio alle due auto “più care” di questa top 10, leggasi la BYD Dolphin da 60,4 kWh, in vendita a 33.790 euro (20.290 euro con bonus massimo e 27.790 con quello minimo). La Nissan Leaf Acenta da 40 kWh è l'ultima di questa speciale “top 10”: in vendita a 34.200 euro, sarà acquistabile a 20.700 con sconto massimo o 28.200 con quello minimo.

Su Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti di oggi.