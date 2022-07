Le 10 auto elettriche che caricano più velocemente: fino a 1.046 km ogni ora

Viaggiare in elettrico non è più un'impresa rischiosa, le più grandi compagnie energetiche hanno disseminato la nostra penisola di colonnine e il loro numero è in costante aumento. Ora è possibile ricaricare ad alta velocità anche in autostrada, ma quali sono le 10 auto elettriche del momento che caricano più velocemente?

Ricordiamo che esistono tre modi per ricaricare un'auto elettrica: Tipo 1 AC fino a 120 V, Tipo 2 AC fino a 240 V, Fast Charging DC da 400 V e oltre. Quest'ultimo tipo è il più veloce e può toccare anche i 350 kW a 800 V, anche se sono pochissime le auto compatibili con questa potenza. Nonostante questo esistono BEV in grado di ricaricarsi molto velocemente e USwitch ha stilato una classifica dettagliata, ricaricando le auto con una presa trifase in AC e con una colonnina DC da 350 kW DC. Per la prova sono state prese in considerazione le versioni top di gamma sul fronte della potenza di ricarica.

A vincere la sfida è stata la Porsche Taycan, che sia in versione Standard che Cross Turismo può caricare fino a 350 kW DC a 800 V (la Taycan batte Tesla a 800 V). In DC ha brillato anche l'Audi e-tron GT quattro e la Hyundai IONIQ 5, anche la coreana del resto ha un sistema a 800 V (la Hyundai IONIQ 5 si ricarica in un lampo). Il punteggio finale assegnato da USwitch è stato ovviamente un mix di diversi fattori, tenendo conto sia la velocità di carica in DC che in AC.