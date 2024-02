10 auto che consumano meno di 5 litri ogni 100 km e che costano meno di 25mila euro

Dopo avervi presentato le 6 auto che con un litro di benzina fanno più di 20km, andiamo a scoprire insieme quali siano le auto che consumano di meno e che nel contempo hanno un listino prezzi al di sotto dei 25mila euro.

Partiamo da quella più cara, leggasi la splendida Toyota Yaris Cross, auto che è entrata nella top 10 delle auto più vendute in Italia nel 2023. Con la sua motorizzazione full hybrid, 1,5 litri benzina da 116 cavalli, ha un consumo di soli 4,4 litri ogni 100 km per un prezzo di 24mila euro. Allo stesso prezzo troviamo sul mercato la Seat Leon, una berlina che nella versione con motore 2.0 TDI consuma 4,2 litri di carburante ogni 100 chilometri percorsi.

Scendiamo di prezzo e passiamo alla Citroen C3 Aircross, piccolo SUV che nella sua configurazione con il motore Diesel 1.5 BlueHDi da 100 CV, percorre ben 29,41 chilometri con un solo litro, per un consumo medio di 3,4 litri ogni 100 chilometri, uno dei più bassi sul mercato: il prezzo? 22.650 euro. Servono invece poco più di 20mila euro per la Renault Clio con motore full hybrid da 1,6 litri e 145 cavalli, che ha un consumo di 4,3 litri ogni 100 km, e allo stesso prezzo si acquista la Peugeot 208. Con motore 1.2 litri mild hybrid da 100 cavalli (101 g/km di emissioni di Co2), consuma 4,5 litri ogni 100 km.

Proseguiamo con la Mazda 2, piccola city car giapponese che con il suo motore a quattro cilindri aspirato da 1,5 litri Skyactiv-G, ha un consumo medio di 4,8 litri per 100 chilometri, ad un costo di circa 19mila euro. Torniamo in casa Stellantis con la Opel Corsa, che con il motore 1.5 da 102 cavalli vanta consumi molto interessanti da 4,1 litri per 100 chilometri, e un prezzo di circa 18.650 euro.

La Skoda Fabia è un'altra ottima vettura dal costo contenuto: nella sua versione con il motore MPI EVO da 65 CV, consuma 5 litri per 100 chilometri: il prezzo? 17.500 euro. Servono invece 400 euro in meno per la Hyundai i10 nella versione dotata di motore tre cilindri aspirato da 1,0 litri, con consumi da 4,8 litri per 100 chilometri. Chiudiamo questa top 10 delle auto che consumano meno e dal prezzo contenuto, con la Kia Picanto, che vanta lo stesso propulsore della i10 ma con un consumo leggermente superiore, 5 litri per 100 chilometri: il prezzo però è più basso, solo 14.100 euro.