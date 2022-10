Le 10 auto più brutte della storia: c'è anche una Fiat

Come spesso si suol dire, "I gusti sono gusti", nel 2018 è anche uscito un film con questo titolo... Il concetto di bellezza o di bruttezza è sempre relativo, in ogni campo, esistono però delle automobili diventate "brutte" a furor di popolo nel corso degli anni. Ecco per voi quelle che sono considerate le 10 auto più brutte mai fatte.

La lista che segue non è propriamente una classifica, non c'è un ordine, sono semplicemente 10 auto "in ordine sparso" considerate particolarmente brutte. Iniziamo dalla Chevrolet SSR. Doveva essere un simpatico pick-up da far uscire sul mercato nel 2003 ma qualcosa, evidentemente, è andata storta... a salvarla non è bastato il suo motore V8 da 300 CV.

Anche la Nissan Cube non ha avuto vita facile, pur rimanendo nelle linee produttive per ben 20 anni, dal 1999 al 2019. Si trattava di fatto di quattro ruote e un motore montati al di sotto di un... cubo. Fatichiamo a capire il perché ma anche la Hyundai Tiburon è considerata una delle 10 auto più brutte di sempre. È persino diventata famosa per essere super resistente, con alcuni modelli che hanno superato in scioltezza i 380.000 km, anche l'occhio però vuole la sua parte...

Arriviamo così alla Plymouth Prowler, che sembra una vettura disegnata appositamente per Dick Dastardly, il villain del cartone animato Wacky Races firmato Hanna-Barbera. Disegnata da Chrysler, la vettura ha effettivamente una forma stranissima, soprattutto all'anteriore... Sempre in casa Chrysler ci tocca citare la PT Cruiser, considerata dai più troppo larga e tozza, con un bumper frontale in plastica per nulla accattivante.

Aspettate qualche modello davvero succoso? Eccovi la Suzuki X-90, una "cabrio" compatta che sembra in realtà una di quelle mini vetture elettriche per bambini. Del resto riusciva ad andare da 0 a 96 km/h in 14 secondi, non era una macchina per bimbi ma quasi... Arriviamo così alla Nissan S-Cargo, il cui nome si rifà in maniera diretta alla parola francese "escargot", ovvero lumaca (questa Nissan S-Cargo è in vendita). Sembrava una lumaca sul serio e non molti utenti ne hanno scelto una per fare le loro commissioni in città...

Facciamo un salto nel mondo del lusso con la Bufori Geneva, costruita appositamente per una clientela luxury. Sarà per i fari frontali, per la sua griglia, il suo muso allungato, i suoi assurdi passaruota... insomma un'auto che sembra uscita da Paperopoli che non ha avuto un grandissimo successo! Anche la Pontiac Aztek ha da dire la sua in questa lista: anticipava in qualche modo i SUV Crossover moderni ma in maniera alquanto grossolana... Fun Fact: è la vettura di Walter White in Breaking Bad.

Dulcis in fundo, un tocco d'Italia: la Fiat Multipla è purtroppo per noi conosciuta anche all'estero come una delle vetture più brutte mai disegnate (la Fiat Multipla è una delle vetture più strane del mondo). Magari era funzionale, iper spaziosa, risultava persino simpatica e futuristica, non era però campionessa di bellezza...