10 auto su cui investire: dalla Mazda MX-5 Miata alla Ford Puma originale

Al mondo esistono diverse forme d'investimento. Si può investire in Bitcoin come in immobili, c'è però chi sceglie di far fruttare il proprio denaro acquistando automobili. Ecco le 10 automobili destinate ad aumentare di valore nei prossimi anni.

I dati arrivano da una nuova ricerca condotta dagli esperti di carVertical, piattaforma online che conosce vita, morte e miracoli delle auto usate in giro per l'Europa. Ecco secondo loro quali sono le auto destinate ad aumentare il loro valore.

Partiamo dalla Mercedes-Benz 190 (W201), un modello molto popolare negli anni '70 il cui valore cresce con costanza nel corso degli anni. Per la sua creazione Mercedes-Benz ha dedicato un budget 10 volte più alto rispetto ai competitor, motivo per cui i primi modelli sono considerati praticamente indistruttibili. La 190 E 2.5-16 Evolution vale oggi centinaia di migliaia di dollari, è però possibile acquistare oggi la versione standard a prezzi economici.

La Toyota MR2 (Mk1) è un'autentica leggenda: ha la trazione posteriore, un motore centrale, un'ottima manovrabilità e il cambio automatico. Una sportiva unica a 2 posti con fari a scomparsa che poteva percorrere, nella sua prima generazione, lo 0-100 in 6,5 secondi.

La Mazda MX-5 Miata (NA) è stata una grande rivale della Toyota MR2. La prima generazione, prodotta fra il 1989 e il 1997, ha un motore a 4 cilindri e raggiunge i 133 CV di potenza. È una delle migliori opzioni in fatto di investimenti (più di 700 Mazda MX-5 all'autodromo di Modena).

Anche la Mitsubishi Lancer Evolution IV è stata un modello molto desiderato, soprattutto in Giappone. Partiva da 12.000-15.000 dollari e offriva un motore 4 cilindri compatto da 276 CV. La sua produzione è terminata nel 2015, dettagli che ha alzato notevolmente il valore.

Per gli amanti delle auto tedesche, la BMW M5 E34 è un modello da non perdere. Introdotta nel 1988, questa potente berlina ha un motore 6 cilindri in linea da 3.8 litri e 335 CV di potenza. A oggi si può avere a cifre relativamente accessibili, il suo valore però è destinato a crescere.

La Honda S2000 è considerata un'auto più "affidabile" della Mazda MX-5 e della Toyota MR2. Il suo motore da 2.2 litri è considerato indistruttibile, inoltre offre trazione posteriore, ha un design accattivante e può raggiungere i 237 CV. Introdotta nel 1999, oggi viene venduta attorno ai 10.000-15.000 dollari.

Volkswagen Phaeton, lanciata nel 2002, non ha mai trovato un suo vero posto nel mondo. Ha avuto difficoltà a competere con altri modelli simili, non a caso la sua produzione è terminata nel 2016. Oggi costa pochissimo, si può avere a 3.000-4.000 dollari, il suo prezzo però è destinato a salire con il passare del tempo.

I SUV Land Rover Discovery sono ormai sinonimo di comfort estremo, affidabilità e potenza. La prima generazione inoltre è considerata particolarmente solida, semplice e affidabile. A garantire maggiore valore sono i modelli con motore V8, ce ne sono sempre meno in circolazione.

Oggi la Ford Puma è un crossover di successo, ricordate però la coupé originale? Quella vettura è un ottimo investimento, è stata prodotta per soli 5 anni e oggi è un bocconcino succulento per qualsivoglia collezionista.

Gli esperti di carVertical chiudono la loro lista con la Mercedes-Benz C63 AMG V8, la cui produzione è terminata nel 2015. È stato l'ultimo modello a montare un motore V8 da 6.2 litri.