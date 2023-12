10 anni dall'incidente a Michael Schumacher, Vettel 'Gli mandai un sms, ecco cosa scrissi'

Sono passati 10 anni dal terribile incidente sulle nevi accorso a Michael Schumacher, leggenda indiscussa della Formula 1. Il 7 volte campione del mondo, il 29 dicembre del 2013, cadde con gli sci a Meribel, in Francia, non apparendo più in pubblico.

Secondo una recente inchiesta video pubblicata dai tedeschi di ARD, sarebbero stati commessi due gravi errori in occasione dell'incidente di Schumacher, e in attesa di conoscere la verità, sempre che mai vi siano lati oscuri in tale vicenda, è uscito allo scoperto Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo di Formula 1, nonché quello che per anni sembrava il possibile erede proprio di Schumi.

Parlando con l'agenzia di stampa tedesca, Vettel ha spiegato: "Nello sport le cose vanno avanti, anzi vanno avanti molto velocemente. E' sicuramente una buona cosa perché il tempo scorre avanti e non indietro, il tempo non dovrebbe fermarsi”.

In ogni caso Vettel si dice convinto che Schumacher resterà nella leggenda: "Quello di Michael resterà sempre un nome familiare perché i suoi successi e le sue statistiche saranno sempre visibili nero su bianco, ma restano anche le peculiarità dei personaggi. Michael aveva questo legame speciale con la Ferrari, ha realizzato un miracolo sportivo e ha messo insieme una squadra a cui è rimasto unito per così tanto tempo”.

Vettel ha aggiunto: "Anche se è difficile da immaginare, un Michael Schumacher o un Michael Jordan vengono percepiti in modo diverso nel tempo. Non scompariranno mai dai libri di storia o tra i fan, ma per molti bambini oggi Michael Schumacher è meno familiare di quanto lo fosse per me allora. Era un eroe della mia generazione ed in futuro forse Lionel Messi sarà meno noto di Erling Haaland. Ma è una buona cosa, perché ogni epoca scrive le proprie storie, ogni epoca ha le proprie eroine e ha i propri eroi".

Stando a quanto riferito da auto-motor-und-sport, Sebastian Vettel scrisse un sms a Schumacher proprio il 29 dicembre del 2013, chiedendogli come stesse: “Ho sentito che sei caduto, spero che non sia niente di grave, guarisci presto”, peccato che non abbia mai ricevuto risposta.

Negli ultimi giorni, proprio alla luce del triste anniversario, tantissimi protagonisti del circus stanno trattando l'argomento e fra gli ultimi anche Stefano Domenicali, che ha detto: “Schumacher? Non lo augurerei nemmeno al mio peggior nemico”.