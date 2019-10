Fra 10 anni 1.000 km di autonomia elettrica: intervista al CEO di Porsche

Di recente Tesla e Porsche hanno animato una battaglia a distanza sul circuito del Nürburgring, con le potenti Model S P100D+ e la nuova Taycan che si sono fatte guerra sulla velocità. La vera sfida nel settore elettrico però è un'altra: raggiungere i 1.000 km di autonomia.

A dirlo è un assoluto protagonista della sfida succitata, il CEO di Porsche Oliver Blume, che parlando con Auto Motor und Sport ha definito con chiarezza quale sia l'obiettivo della compagnia tedesca da qui a 10 anni. "In dieci anni, sarà possibile avere 1.000 km di autonomia sui veicoli elettrici con una singola carica" avrebbe detto il manager, che per un attimo ha dunque spostato il focus dal fattore velocità e potenza a tutti i costi - una guerra che effettivamente serve solo a dare un po' di spettacolo, nulla di più.

Blume ha inoltre ricordato come la Taycan non sia stata creata per ostacolare la Tesla Model S, di fatto una berlina familiare: "La nostra auto è posizionata sul mercato in maniera differente, anche se parliamo sempre di berline premium. Da produttori della 911, il nostro focus anche sulla Taycan è stata la guida sportiva". Blume ha anche ribadito che nutre un "profondo rispetto" verso Elon Musk, la battaglia sembra dunque essere solo sul campo.