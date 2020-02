10 accessori di terze parti da avere su Tesla Model 3: il video

Tesla è famosa certamente per via dei suoi potenti motori elettrici, la loro efficienza e la tecnologia a bordo delle sue vetture. Auto in ogni caso che possono essere migliorate con una serie di accessori non ufficiali raccolti per voi da Andy Slye in una Top 10.

Slye suggerisce per la Tesla Model 3 un “copri-telecamera” interno, così da coprire all’occorrenza la telecamera presente nell’abitacolo per una maggiore privacy. In lista è poi presente un “protettore spray” per evitare graffi sulla delicata plancia, per arrivare a un comodo pad wireless per la ricarica dello smartphone in più posizioni.



Sempre da Jeda abbiamo poi un hub USB molto interessante, che mette a disposizione diverse porte di ricarica, inoltre Slye vi consiglia anche due soluzioni per registrare i materiali video della Modalità Sentinella. Potete utilizzare una classica chiavetta USB oppure un più comodo SSD veloce, da nascondere nell’hub Jeda sempre consigliato nel video.



Immancabile poi una pellicola protettiva per il grande schermo centrale, che effettivamente può essere danneggiato in svariati modi. Per vlogger e youtuber, Slye consiglia anche uno stand a ventosa per le riprese interne tramite action camera, infine è il turno di un’app per smartphone chiamata Stats for Tesla, per avere tutte le info del veicolo a portata di telefono e smartwatch. Per saperne di più guardate il video allegato.