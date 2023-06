Fino a 10.000 km di ricariche gratis ai Supercharger sulle Tesla Model 3: ultimi giorni

Come solitamente accade a fine trimestre, Tesla è in vena di regali. Fino al 30 giugno ci sono diverse promozioni attive che potete sfruttare sia su Model 3 che su Model S e X.

Partiamo dalla berlina elettrica più venduta in assoluto, la Tesla Model 3. Acquistando una Model 3 Long Range a trazione posteriore (come riportato dal sito ufficiale), una Model 3 Long Range a trazione integrale o una Model 3 Performance a giugno 2023 si possono ottenere 10.000 km di ricariche gratuite alle stazioni Supercharger, una quota con cui potremmo ricoprire (più o meno, dipende dal nostro chilometraggio annuale) un intero anno di ricariche presso la rete di ricarica di Elon Musk.

Esiste una promozione attiva anche su Model S e Model X, anche migliore di quella relativa alla Model 3. Acquistando una berlina premium del marchio californiano oppure uno dei SUV con le portiere posteriori ad ali di gabbiano abbiano 3 anni di ricariche gratuite presso le stazioni Supercharger, senza alcun limite di chilometri o di kWh.

L'unica vettura a rimanere fuori da queste promozioni sembra essere la Model Y, con il sito internet Tesla che dà soltanto indicazioni su come avere informazioni sugli incentivi extra della regione Lombardia (riparte il bonus auto in Lombardia). Ricordiamo che Tesla ha bisogno di vendere le attuali Model 3 perché a breve arriverà una nuova generazione - che in questi ultimi anni è stata sviluppata sotto il nome in codice di Progetto Highland. Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova Model 3?