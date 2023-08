Dall'1 settembre spariscono i monopattini in sharing a Parigi: via 15.000 veicoli

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria esplosione dei monopattini elettrici, sono arrivati in ogni città e conquistato varie fasce d’età. Finché si è trattato di modelli privati i problemi sono stati relativi, è con i monopattini in sharing però che c’è stato più caos - e ora Parigi è pronta a metterli al bando.

Della questione abbiamo parlato già lo scorso mese di aprile: Parigi ha indetto un referendum sui monopattini elettrici in sharing presenti in città e l’esito è stato chiaro. L’89,03% dei votanti ha chiesto la rimozione del servizio dalla città; nonostante abbia votato solo il 10,97% degli aventi diritto, il risultato è comunque stato valido e schiacciante.

Ebbene dal prossimo 1 settembre la decisione popolare sarà operativa: da Parigi spariranno 15.000 monopattini in sharing, che le società Dott, Lime e Tier Mobility stanno per trasferire in città come Londra, Berlino, Lille, Bordeaux, Tel Aviv e Copenaghen. Insomma: la patata bollente si trasferisce altrove, anche se c’è il pericolo che altre grandi città seguano l’esempio della capitale francese.

Non sappiamo com’è la situazione nel resto d’Europa, a Roma e Milano però lo sharing è alquanto caotico, non a caso si fanno spesso campagne di sensibilizzazione contro il parcheggio selvaggio e l’utilizzo corretto di questi mezzi - che possono essere funzionali ma anche molesti e pericolosi. A Roma persino la CNN si è occupata dei monopattini in sharing, definendoli una trappola mortale. Nel frattempo a Parigi 100 posti di lavoro sono a rischio a causa del referendum, l’aumento degli incidenti del 189% dal 2019 ha però portato il voto verso una direzione scontata e obbligata. Chissà come andrebbe un referendum simile in Italia...