1 miliardo di euro per pannelli solari e colonnine col Bando Agrisolare: scade il 12/10/23

Installare un impianto fotovoltaico può essere oggi una soluzione brillante per abbattere le bollette dell’energia elettrica e del gas e fino al 12 ottobre è possibile presentare domanda per partecipare al Bando Parco Agrisolare. Nel bando si parla anche di colonnine di ricarica per veicoli: vi spieghiamo tutto.

Lo scorso 19 aprile 2023 il MASAF ha confermato il decreto che contiene il bando PNRR Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 che riguarda il Parco Agrisolare. Il Ministero delle Politiche Agricole ha messo a disposizione fino a 1 miliardo di euro per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale (bisogna dunque controllare che il proprio codice Ateco sia compatibile col bando).

Il bando include fino a 30.000 euro per l’acquisto di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, che possono essere sia a corrente alternata che continua. In particolare Enel X Way Italia ci segnala due soluzioni disponibili: Waypole permette la ricarica simultanea di due veicoli elettrico fino a 22 kW, Waypump invece è una potente colonnina DC che può essere configurata a 60, 75, 120 o 150 kW di potenza.

Enel X Way Italia ha messo a disposizione degli interessati un indirizzo e-mail (enelxway.italy.support@enel.com) al quale manifestare il proprio interesse, in alternativa è possibile contattare il Numero Verde 800.069.850. Siete in ogni caso liberi di scegliere il distributore che preferite, purché sia pronto a recepire le richieste del bando. Ricordiamo che le richieste possono essere inoltrate dal 12 settembre al 12 ottobre 2023.