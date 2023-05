1 maggio 1994, la morte di Senna: l'annuncio in diretta su Rai 2 che sconvolse il mondo

Era l'1 maggio del 1994 quando il mondo del motorsport, ma in generale il mondo intero, venne letteralmente sconvolto: sulla pista di Imola, durante il maledetto gran premio di quell'anno, moriva Ayrton Senna.

Senna, che 30 anni fa regala la magia di Donington 1993, perse il controllo della sua Williams FW16 alla curva del Tamburello, finendo dritto contro il muretto alle ore 14:17 minuti. Dalle immagini televisive si capì subito che l'impatto fosse stato devastante anche perchè Senna rimase all'interno della vettura, altra conferma della gravità dei fatti.

Pochi istanti dopo la gara venne sospesa, e i medici si recarono sul luogo dell'incidente, iniziando a praticare tutte le manovre necessarie per la rianimazione. Dopo una tracheotomia in loco Senna venne trasportato presso l'ospedale Sant'Orsola di Bologna con l'elisoccorso, e all'incirca 4 ore dopo, alle ore 18:40, venne dichiarato ufficialmente morto a soli 34 anni.

L'annuncio della tragica scomparsa venne dato praticamente in diretta tv mondiale da parte della dottoressa Maria Teresa Fiandri, Primario del reparto di Rianimazione e del 118 dell’Ospedale Maggiore di Bologna, evento che venne ripreso dalle telecamere di Rai Due, che quel giorno seguirono giustamente a lungo le vicende di Imola.

“Confermiamo la diagnosi clinica di morte cerebrale”, le parole del camice bianco, che qualche anno fa, durante un'intervista a Libero, commentava: «Non so se sia stato il colpo diretto o il contraccolpo a causare più danni. Il braccetto aveva causato un taglio profondo, era la cosa che si notava subito; poi abbiamo visto le fratture craniche e da lì abbiamo deciso di fare l’elettroencefalogramma per capire se ci fosse o meno attività cerebrale».

L'incidente di Ayrton Senna non è mai stato chiarito fino in fondo, in particolare come mai si sia rotta la sospensione destra, che staccandosi e finita di fatto nel cranio del povero Senna. Come detto dalla dottoressa, però, non è nemmeno stato chiarito se ad uccidere il pilota sia stato lo stesso braccetto o il colpo diretto con il muro.

«Provo una sensazione strana, affetto, come se ci fosse un legame con Senna – spiegava ancora il Primario del Sant'Orsola - però non vado mai a riguardare sue foto, perché il ricordo di quel giorno mi crea ancora molta emozione».

Per omaggiare quello che da molti è considerato il più grande di tutti, potete gustarvi la straordinaria prestazione di Senna a bordo della Honda NSX, la mitica prova con mocassino e calze bianche. Il video dell'annuncio della morte lo trovate invece qui sopra.