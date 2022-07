Dall'1 luglio 2022 il Telepass costa di più: come avere 6 mesi di canone gratis

Il 2022 si sta dimostrando un anno molto complicato per Telepass. Nel giro di una settimana ha perso il monopolio sul pagamento del pedaggio autostradale e annunciato rincari per l'abbonamento Family (sale il prezzo del Telepass). Ora per rimediare esiste un modo per avere 6 mesi di canone Telepass gratis.

Come abbiamo anticipato, proprio da oggi 1 luglio l'abbonamento Telepass Family sarà più caro. Un rialzo del 45% in un sol colpo, anche se per onestà bisogna dire che i prezzi son rimasti bloccati dal 1997, quando neppure c'era l'euro. Ora Telepass Family costerà 21,96 euro all'anno, 5,49 euro a trimestre, inoltre bisogna mettere in conto l'arrivo sul mercato di UnipolMove.

Il dispositivo concorrente per il pagamento del pedaggio autostradale è stato lanciato con 6 mesi di canone gratuito e poi 1 euro al mese. Ora però abbiamo un modo per avere 6 mesi di canone gratuito anche con Telepass: è un'iniziativa del Gruppo Cassa Centrale. Aderendo a Telepass presso una filiale del gruppo entro il 31 agosto 2022 si ottengono "6 mesi di canone gratis, sconti extra e vantaggi esclusivi". Per saperne di più vi rimandiamo al sito ufficiale di Cassa Centrale Banca.

Nel frattempo, sempre a proposito di monopolio decaduto, anche Generali ha lanciato il suo dispositivo multifunzione, capace anche di pagare il pedaggio autostradale. Scoprite tutto sul nuovo Generali Next.