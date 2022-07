4 italiani su 10 partono senza controllare la propria auto: i 10 guasti più frequenti

A partire da oggi 29 luglio 2022 milioni di italiani si sposteranno in lungo e in largo per la nostra penisola con la propria auto, come abbiamo visto dal calendario di Autostrade per l'Italia con i giorni da bollino rosso e nero. Ebbene cercate di partire in sicurezza: 4 italiani su 10 non revisionano correttamente l'auto prima di partire.

Già il report della Polstrada dello scorso 12 luglio parlava chiaro: gli italiani circolano spesso con gomme lisce o senza revisione, magari su veicoli più anziani di 10 anni. Oggi possiamo snocciolare qualche dettaglio in più grazie a una nuova ricerca di Parclick, che ci spiega quali sono gli elementi che gli italiani preparano poco o nulla prima di un viaggio - e dunque rischiano di causare guai nella maggior parte delle volte. Questa la Top 10 dei guasti più frequenti:

1. Batteria (29%)

2. Motore (27%)

3. Forature (16%)

4. Impianto elettrico (9%)

5. Sistemi di trasmissione (6%)

6. Sistema di alimentazione (4%)

7. Freni (3%)

8. Sistemi di raffreddamento (3%)

9. Tubi dell'olio (2%)

10. Aria condizionata (1%)

In particolare gli esperti di Parclick.it consigliano di controllare assolutamente i pneumatici, i vari liquidi della vettura (freni, olio, sterzo, liquido di raffreddamento e lavavetri), l'aria condizionata - che con le temperature di questi giorni è alquanto fondamentale, soprattutto quando si passa molto tempo fermi in coda in autostrada. Questa particolare Top 5 degli elementi da controllare continua con la batteria, che abbiamo visto può guastarsi molto spesso, e le luci, fondamentali per la sicurezza.