Solo l'1% delle Ferrari è verde, ma la situazione potrebbe cambiare in tempi rapidi

Secondo quanto rivelato da Ferrari durante il lancio della sua collezione prêt-à-porter Autunno/Inverno dedicata al verde, attualmente sono pochissime le auto vendute di questo colore, in un mondo dominato dalle classiche auto rosse con il Cavallino Rampante, che costituiscono invece il 40% di tutte le Ferrari vendute.

Sebbene il verde sia raro, non è affatto considerato in negativo, e alcune delle Ferrari più prestigiose di sempre siano state rappresentate con questa tonalità. Originariamente, le auto da corsa erano dipinte con colori nazionali, costringendo aziende italiane come Ferrari ad adottare il rosso. Questo ha creato una tradizione di auto rosse legata alla storia di successi nelle corse del marchio.

Alcune delle Ferrari verdi più famose includono la LaFerrari Signal Green e la concept ibrida 599 GTB HY-KERS in un deciso verde opaco, nel 2010, questo concept, segnalava le aspirazioni della Ferrari di abbracciare la sostenibilità. Il frontman dei Jamiroquai, Jay Kay, proprietario di una LaFerrari verde, ritiene che il colore conferisca all'auto personalità e unicità.

Anche la più recente aggiunta alla gamma Ferrari, il SUV Purosangue, è stata influenzata dal verde. Il vicepresidente dell'azienda, Piero Ferrari, possiede una Purosangue dipinta in Verde Dora, ispirata alla 400 Superamerica verde di suo padre, Enzo, attualmente esposta al Revs Institute in Florida. Ecco invece un esemplare unico di una Ferrari 412p venduta a prezzo record.

Quest'anno, il verde è un colore popolare nella moda e nel design degli interni, e anche il Direttore Creativo Design di Ferrari, Rocco Iannone, ha incorporato questo trend nella sua collezione.

"Il verde rappresenta un elemento chiave nel mondo del design. Era molto popolare negli anni '50 e '60 e ora sta ritornando come una scelta cromatica importante".

Tra le altre cose, potersi permettere una Ferrari, già di per sè, è cosa importante (ecco quanto costa mantenere un Ferrari mediamente). A maggior ragione se optiamo per verniciature "singolari" o quantomeno distanti dal sentore comune, prendiamo anche le distanze dal senso di status symbol che da sempre Ferrari offre ai suoi acquirenti.