Dall'1 agosto obbligo di esporre il prezzo medio dei carburanti: intanto i prezzi salgono

Il prossimo 1 agosto scatterà una vera e propria rivoluzione nel settore carburanti: i gestori delle varie stazioni di servizio dovranno esporre obbligatoriamente i prezzi medi dei carburanti in Italia. Una norma che serve ovviamente a evitare “furbate” da parte dei singoli distributori.

Grazie al cartello del prezzo medio, i consumatori possono subito vedere se la stazione di servizio in cui stanno per fare rifornimento applica prezzi vicini alla media nazionale oppure - come spesso accade, purtroppo - superiori. Una norma che per forza di cose non piace molto ai commercianti, che infatti hanno tentato di sospendere il tutto almeno fino all’autunno, non riuscendoci però: un’agenzia dell’ANSA ha da poco fatto sapere che la sospensiva sul cartello del prezzo medio è stata respinta, dunque dal prossimo 1 agosto si procederà in maniera regolare.

Nel frattempo il prezzo della benzina sale, come a qualsiasi vigilia di esodo: alle 8:00 del 27 luglio 2023 il prezzo medio della benzina self è arrivato a 1,895 euro al litro, un bel salto dai precedenti 1,886 euro al litro. Il gasolio self costa in media 1,743 euro al litro, con una crescita pari alla benzina, il dato precedente infatti era di 1,734 euro al litro.

Al servito la benzina costa ormai 2,027 euro al litro, mentre il gasolio servito è a 1,880 euro al litro. Il GPL è stabile tra 0,712 e 0,733 euro al litro, mentre il metano costa fra 1,401 e 1,480 euro.