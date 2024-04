1.500 dollari di sconto sulla Ford Mustang Mach-E a chi possiede una Tesla negli USA

Essere un produttore di auto elettriche nell’epoca d’oro di Tesla dev’essere davvero frustrante. Lo sa bene Ford che, negli USA, ha lanciato una nuova iniziativa per strappare quanti più utenti possibile al rivale Elon Musk.

Tra Jim Farley, CEO di Ford, ed Elon Musk, CEO di Tesla, c’è un rapporto ottimo, quasi fraterno, vi basti pensare che aprire la rete Supercharger a vetture elettriche di terze parti è stata addirittura un’idea del numero 1 dell’ovale blu... Le due società si rispettano nel profondo, è però innegabile che l’ottimo rapporto qualità-prezzo delle Tesla stia monopolizzando (o quasi) tutto il mercato elettrico occidentale. Ford ha così ideato una nuova iniziativa per chi è disposto a passare alla Mustang Mach-E provenendo da Tesla: 1.500 dollari di sconto su ogni acquisto.

L’offerta è valida sia su modelli 2023 che 2024 e può essere sommata anche ad altre promozioni attualmente attive, è dunque possibile ottenere fino a 10.000 dollari di sconto sull’acquisto di una nuova Ford Mustang Mach-E - a seconda dello Stato americano in cui si vive. Ford specifica che non è necessario dare in permuta una Tesla: basta che l’interessato o qualcuno della famiglia possegga una qualsiasi vettura di Elon Musk prodotta dal 2008 in poi.

Attualmente la Ford Mustang Mach-E 2024 è proposta negli USA a partire da 39.995 dollari (circa 37.000 euro al cambio diretto), dunque poter contare su uno sconto di diverse migliaia di dollari non è affatto male. Cifre che in Italia possiamo soltanto sognare: la Ford Mustang Mach-E nel nostro Paese parte da 61.450 euro e - dunque - non è neppure compatibile con i nuovi incentivi auto 2024 in partenza a maggio.

Su KOYOSO H7 LED 55W 15000LM Lampada Sostituzione per Alogena, 1:1 è uno dei più venduti di oggi.