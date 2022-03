1.200 dollari per un pieno di gasolio negli USA: in Italia va molto peggio...

Nelle ultime settimane gli italiani hanno aspramente criticato i prezzi di benzina e diesel, che hanno raggiunto cifre record nel nostro Paese. Il problema del caro carburanti però non riguarda soltanto noi, anche negli USA stanno vivendo una crisi senza precedenti: un autostrasportatore è arrivato a pagare un pieno 1.227,49 dollari.

L'emergenza riguarda soprattutto il gasolio, che in Italia è arrivato storicamente a superare la benzina (il diesel costa più della benzina). Negli USA non va meglio, con il diesel arrivato a costare anche 1 dollaro al gallone in più rispetto alla benzina. Secondo gli ultimi dati dell'US Energy Information Administration (EIA), la scorsa settimana il diesel ha toccato una quota media di 5,19 dollari per gallone negli Stati Uniti, il che per i locali è un prezzo altissimo.

Considerando però che 1 gallone è pari a 3,79 litri, il prezzo al litro è di circa 1,37 dollari, dunque circa 1,25 euro al cambio; in Italia le cose sono davvero sfuggite di mano, con lo stesso gasolio capace di superare spesso i 2,50 euro al litro. Ma torniamo oltreoceano: sta spopolando la storia di un trasportatore che per un pieno di gasolio è arrivato a pagare 1.227,49 dollari in cambio di 236 galloni di diesel (893 litri di carburante), sufficienti per percorrere circa 2.400 km.

Distanze che bastano a coprire tre giorni di lavoro, dunque le spese per il carburante dell'intera settimana sono ben più alte di 1.227,49 dollari. La California è lo Stato messo peggio al momento, con un prezzo medio del gasolio arrivato a 6,29 dollari a gallone (circa 1,51 euro al litro).

Nel frattempo da noi i prezzi sono tornati sotto l'1,85 al litro grazie al taglio delle accise di 25 centesimi, taglio che però durerà soltanto un mese.