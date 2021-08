1.000 km di viaggio con la nuova Citroen e-C4 elettrica: com'è andata?

Anche se non sono pochi gli automobilisti scettici, con le auto elettriche è possibile fare lunghi viaggi. L’esperienza però dipende molto dal modello che si sceglie, come ci fa capire il test dei 1.000 km di Bjørn Nyland - che ha appena messo alla prova una nuova Citroen e-C4.

Il test di Nyland è davvero interessante poiché non si tratta di una sterile prova consumi/autonomia: lui prova a fare un viaggio di 1.000 km per capire quante volte è necessario fermarsi a ricaricare e quanto tempo si impiega per ripartire - dunque a che velocità carica ogni vettura. Già oggi Bjørn Nyland ha raccolto una quantità di dati sufficiente a creare una classifica vera e propria - e la nuova e-C4 non si è piazzata male, più o meno a metà lista.

Con l’elettrica francese, equipaggiata con una batteria da 50 kWh, dunque non esageratamente grande, lo youtuber ha impiegato 11 ore e 15 minuti per completare il suo viaggio da 1.000 km, fermandosi a ricaricare otto volte. Le temperature incontrate durante il viaggio sono state fra i 17 e i 22 gradi, la velocità media è stata invece di 88,9 km/h con un consumo medio di 227 Wh/km.

Otto dunque le fermate presso le colonnine di ricarica, dopo 160 km, 287 km, 374 km, 471 km, 594 km, 685 km, 795 km e 906 km, a un soffio dal traguardo. A quanto si apprende dalla classifica messa in ordine da InsideEVs USA, la e-C4 è andata meglio della Ford Mustang Mach-E LR AWD, della Hyundai Kona Electric da 64 kWh (anche se la Kona Electric 2021 ha raggiunto un ottimo record autonomia) e della Nissan Leaf da 62 kWh - ma non solo.



La e-C4 ha battuto anche la Peugeot e-208, costruita sulla stessa piattaforma. Significa che gli uomini Stellantis hanno apportato diverse migliorie, recuperando soprattutto nei tempi di ricarica (secondo Nyland dai 5 ai 10 minuti per stop). A oggi in fondo alla lista c’è la povera Honda E, che ha impiegato 16 ore per terminare il viaggio.