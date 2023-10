1.000 km di viaggio con la sola energia solare: questa elettrica offroad è rivoluzionaria

A oggi esistono sostanzialmente due modi per rifornire di energia un’auto elettrica: collegandola alla rete elettrica, così da ricaricare la batteria, oppure fare rifornimento di idrogeno, qualora vi fossero delle Fuel Cell. Il sogno di molti però è viaggiare a energia solare e ora la Stella Terra ci riprova...

Sappiamo bene quanto il settore delle auto elettriche a energia solare sia alquanto complicato, nei mesi scorsi abbiamo assistito alla bancarotta del progetto Sono Sion, subito dopo il crollo verticale della Lightyear. Avevamo infatti scritto un articolo su come il sogno dell’auto elettrica a energia solare stesse morendo, ora però un nuovo modello tenta di risollevare il settore.

Il progetto Stella Terra è alquanto particolare, poiché si tratta della prima auto a energia solare capace di andare offroad. È stata concepita proprio per viaggiare in territori dove non ci sono infrastrutture di ricarica, e dove invece il sole picchia forte per la maggior parte dell’anno. Non è un caso che la vettura abbia appena completato un viaggio di 1.000 km nelle polverose terre del Nord Africa senza mai ricaricare presso la rete elettrica ma solo alimentandosi col sole.

Sviluppata dagli studenti della Eindhoven University of Technology, nei Paesi Bassi, la vettura potrebbe riuscire là dove altri progetti simili hanno fallito. Le sue batterie compatte vengono ricaricate abbastanza velocemente dal sole, garantendo così autonomia potenzialmente infinita in quei territori dove ci sono raggi solari in abbondanza (e zero colonnine). Secondo Wisse Bos, team manager del progetto, i punti di forza della Stella Terra risiedono in una struttura leggera dotata di pannelli solari estremamente efficienti - avanti di almeno dieci anni in termini di sviluppo rispetto a ciò che è possibile reperire oggi sul mercato, afferma Bos.

La vettura ha dunque completato un intero viaggio dalle coste del Marocco fino al deserto del Sahara sfruttando solo l’energia solare, resistendo ai terreni impervi incontrati. Solo lo sterzo ha avuto dei problemi, tutto però è stato riparato velocemente grazie all’aiuto di un meccanico incontrato lungo la strada. Il SUV può raggiungere una velocità massima di 145 km/h e, grazie al suo piccolo pacco batteria, pesa soltanto 1.200 kg, è dunque anche più leggero di una Subaru BRZ (avete letto della nuova Subaru BRZ Touge appena arrivata in Italia?). Sulla carta la Stella Terra dovrebbe essere in grado di percorrere 630 km in un normale giorno di sole, in Africa però la vettura ha dimostrato di potersi spingere fino a 710 km nei giorni pienamente assolati, almeno sull’asfalto. In offroad l’autonomia scende a 550 km ma parliamo in ogni caso di risultati eccezionali, peccato non conoscere la capacità nominale della batteria. Nei giorni meno assolati la Stella Terra ha comunque viaggiato per 670 km, davvero impressionante.

Per quei territori privi di infrastrutture di ricarica, ma anche in generale pensando alla mobilità del futuro, si tratta di un progetto assolutamente clamoroso. “Speriamo che l’industria possa prendere ad esempio la Stella Terra, così da avere una mobilità più sostenibile in futuro” ha detto Wisse Bos, “l’auto è risultata essere davvero confortevole, inoltre grazie al suo peso non è mai rimasta bloccata in offroad”. Non vi è venuta voglia di provarne una? (Foto: Bart van Overbeeke e Rien Boonstoppel)